Az aláírók között szerepel többek között a Szerzők és Zeneszerzők Társaságainak Nemzetközi Szövetsége (CISAC), a szerzői társaságok világvezető hálózata. A 116 országban 225 tagegyesülettel rendelkező CISAC több mint ötmillió alkotót képvisel minden régióból és művészeti repertoárból, beleértve a zenét, az audiovizuális, a drámát, az irodalmat és a vizuális művészeteket. A nyílt levél leszögezi, hogy a kultúra azok közé a szektorok közé tartozik, amelyeket a soha nem látott gyorsasággal fejlődő MI a legmélyebben érint. Az eddigi, megfelelő szabályozás nélkül helyzet sokszor ahhoz vezetett, hogy az MI-cégek engedélyezés, anyagi kompenzáció nélkül, nem egyszer az adatok forrását is eltitkolva tanították be modelljeiket, a “tudományos kutatás” jegyében.

A nyílt levél első pontjában az alkotók jogainak megvédése szerepel annak érdekében, hogy ők dönthessenek műveik, előadásaik MI-célú felhasználásáról, és az engedély megadása esetén megfelelő kompenzációban részesüljenek. Lényeges kitétel az is, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló művek, előadások és adatok mesterséges intelligencia-rendszerek általi hasznosítására megfelelő engedélyezési megoldásokat biztosítsanak. Ez ösztönözné a nyílt eszmecserét az adatokat igénylő újítók, valamint az alkotók és előadók között, akik szeretnék tudni, hogy milyen módon fogják felhasználni műveiket. A nyílt levében írnak még az alkotókat megillető elismerésről, az átláthatóság törvényi garanciájáról, valamint az MI-t alkalmazó cégek jogi felelősségéről is megfogalmazták követeléseiket, kiemelve, hogy a mesterséges intelligencia az emberi kreativitás szolgálatában áll, amit a nemzetközi törvénykezésnek is el kell ismernie. Az ember és az MI sokféle módon működhet együtt, ám azt is egyértelművé kell tenni, hogy a teljes mértékben MI-vel létrehozott művek nem élvezhetnek ugyanolyan védelmet, mint az emberi alkotások.

A döntéshozók számára nem lesz egyszerű a szabályozás megalkotása, hiszen úgy kell védeniük a közérdeket, hogy közben a technológiai innovációt se gátolják.