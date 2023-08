Semsei Sándor művészeti vezető, Dallos Krisztina, a VEB 2023 EKF kulturális projektmenedzsere, Hebling Zsolt helyi polgármester, valamint Dobrosi Zsolt, az AMFI üzemeltetési igazgatója a helyszíni sajtótájékoztatón egyebek mellett elmondta, Both Gábor alsóörsi amatőr kőfaragó és kőszobrász vezetésével a program alatt szervezik meg a Nemzetközi kőszobrász-, kőfaragó-szimpóziumot is, amelynek témája idén a szél és víz. A résztvevők eszerint faragnak ki egy-egy szobrot a térség jellegzetes kőzetéből, a vörös homokkőből.

A VEB 2023 EKF támogatásával megvalósuló programsorozat célja ugyanis a térség életében meghatározó szerepet játszó vöröskő köré szerveződő évezredes életformák és hagyományok feltárása, dokumentálása, újrafogalmazása. Teszik ezt a modern művészet eszközeivel, közösen készített szobrok, épületszerkezetek, közösen komponált hangok formájában, a helybeliek és a távolabbról érkezők bevonásával. Elhangzott továbbá, a közösségi alkotásnál különféle alakot öltő kövek az anyag titokzatos világába engednek betekintést, igézően szép természeti környezetben. Az érdeklődők előadásokon nyerhetnek bepillantást a zene-, a képző- és az építőművészet világába, fortélyaiba, majd az előadó és a kurzusokat tartó hazai, nemzetközi művészek vezetésével ki is próbálhatják magukat szobrászként, zeneszerzőként, ének- vagy éppen építőművészként is. Ha kedvük tartja, színpadra lépve, közösen énekelhetik el a saját maguk komponálta dalokat.

A programok között volt, illetve lesz előadás egyebek mellett a vöröskő-építészet hagyományairól, tárlatvezetés a helyi Török-házban, és lehet találkozni az összművészeti fesztiválon részt vevő művészekkel is. Beszélnek arról a szobrászszimpóziumról is, amit az olaszországi Toszkánában rendeztek meg. A fesztivál alatt különféle helyszíneken a témához illő zenei élményben is lehet része az érdeklődőknek. A szimpózium szombati zárásán részt vesz mások mellett Markovits Alíz, a VEB 2023 EKF vezérigazgatója is.