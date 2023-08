Már reggel nagy volt a mozgolódás az egyre bővülő kínálatú termelői és kézműves piacon ahol a jó borokban és finom falatokban sem volt hiány, de a látványos programok szinte mágnesként vonzották a látogatókat. Sokan voltak kíváncsiak a lovas ügyességi játékokra, ahol még fogathajtást és akadály ugrást is láthattak a résztvevők, a Tébolyda lovasiskola jóvoltából. Többen a "Serénykedő Mesejurtát" is megcsodálták, az Extrém Hagyományőrzőknek köszönhetően pedig aki akarta, kipróbálhatta a "magyarok nyilait", a sámándobot. Tóth György, a rendezvény szervezője, a piactér vezetője a gyerekekre is gondolt, így ebéd után a Fanyűvő Játékpark is megnyitotta kapuit.

Fotó: Szijártó János

A délután későbbi szakaszában aztán a zene került a fókuszba a Hegymagasi piactér színpadán. Előbb a Somnium zenekar lépett fel, majd a Yesterday adott koncertet. A folytatásban a blues muzsika hazai királya, Deák Bill Gyula énekelt az igencsak szép számú közönség örömére. Régi nagy nóták töltötték be a teret, mint például a Rossz vér, vagy a 3.20-as blues, míg "A zöld a bíbor és a fekete" című dallal megemlékezett számos elhunyt ismert zenészről, sőt felsorolásában még a művészet, illetve a sport területeinek nagyságairól is. A "Hajrá Fradi" és az "Én Istenem áldjon meg benneteket!" többször elhangzott tőle, és így is búcsúzott el a lelkes rajongóktól. Röviddel később aztán a P.Mobil izzította fel a hangulatot egy másik hazai zenei ikon, Schuster Lóránt vezetésével. A szép számú közönség a bandával együtt átszellemülten énekelte a régi, nagy rock slágereket, többek között az Acélvárost, a Kétforintos dalt. A hangzás elsöprő erejű volt, a minőségre nem lehetett panasz, sem zenei, sem technikai szempontból, így résztvevők minden bizonnyal egy emlékezetes estével, egy hangulatos, remekbeszabott koncerttel gyarapodva térhettek haza Hegymagasról.