Kapitány Luca

Kapitány Lucát nemrégiben vették fel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára. Beszélt arról is egyebek mellett, hogy a nyomozáson belül mi érdekli, mit jelent neki a tánc és az általa szerzett tudás, gyakorlat, az mi mindenre jó a hétköznapokban. Felidézte, hogyan érkezett életébe a tánc, mikor varázsolta el, szüleinek is köszönhetően, akik zenetanárok és kik a táncos példaképei. Járt a veszprémi Viktória Art & Sport Egyesületbe, több versenyt megnyert. Érett gondolkodásról tanúskodnak, aktuális témákról szólnak koreográfiái, táncba szedett szöveggel, azaz a szavaknál árnyaltabb kifejezőeszközökkel, mozdulatokkal. Bár leginkább szabadságot, természetességet sugárzó táncát érdemes megnézni, véleményét is jó hallani arról, miért nem lenne szabad egy napunkból sem kihagyni a táncot. A táncos olyan, mint a dob, rezonál a zenére, arra, ami körülveszi, az érzelmeit így fejezi ki. Tánc közben azok lehetünk, akik csak szeretnénk. A tánc segít érteni, élni az életet, olykor terápia, jó kondícióban tart testileg, lelkileg, ellenállóbbá tesz.