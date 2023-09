Horváth Géza éppen fél évszázada, 1973-ban kezdett autodidakta módon fotózni. 1978 és 1985 között a pápai fotószakkörben szerzett értékes tapasztalatokat, 1984-től hat éven keresztül vezetett kurzust az egyik helyi szakközépiskolában, nem is akármilyen sikerrel, hiszen tanítványaival több országos díjat is elnyertek. 1993-tól 2016-ig a Pápa Városi Televízió operatőreként dolgozott, azóta nyugdíjas. A mostani a 87. kiállítása, melyet Áldozó Tamás polgármester nyitott meg. A fotóművész azt mondta, fotósként és operatőrként is a letisztult, a témára koncentráló képekre törekszik, igyekszik visszaadni az emberek igazi énjét, a szépség varázsát.

Fotó: Haraszti Gábor

– Legkedvesebb témáim a portré-, az akt-és a természetfotók. Gyermekkorom óta él bennem a közlésvágy a világról, elsősorban az emberről. A fotóban, filmben mindezt megtalálom – vallja Horváth Géza. – A jubileumi tárlatban egészen korai képeim és a legfrissebbek is helyet kaptak, a tárlóban szerettem volna azoknak a portréit kiállítani, akik sajnos már nincsenek közöttünk, ilyen például Heitler László, Horváth Lajos vagy épp Katona György. Egyébként épp a portrék állnak talán hozzám a legközelebb, nehéz is volt kiválasztani, hogy melyikeket kell kihagynom a kiállításból. Mesteremtől, Fischl Vilmostól rengeteget tanultam, többek között a lehető legszűkebbre szabott képkivágást, a képek harmóniáját, szépségét. Összesen hatvan fotót állítottam most ki, nyugdíjasként sem dőlök hátra, ha megtalál egy téma, már rohanok is a gépemért, és igyekszem a fotón visszaadni a pillanat varázsát.

Fotó: Haraszti Gábor

A fotóművész azt mesélte, a kiállítás ötlete egy baráti társaság kezdeményezésére indult el, a helyszínt végül Unger Tamás alpolgármester javasolta. A városházára családtagjai, barátai, egykori kollégái is eljöttek, a megnyitón Kisfaludy Károly Vigasztaló című versét mondta el Bogdán Ádám, Mészáros Fanni pedig két dalt adott elő. A tárlatot október 13-ig lehet megtekinteni az épületben.