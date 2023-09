A hagyományos program már pénteken, maga a felvonulás vasárnap délelőtt kezdődött Badacsonytomajon. A felvonulók innen indultak végeláthatatlan hosszú menetoszlopban Badacsony felé a lezárt 71-es számú főúton. Elöl a balatonfüredi fúvósok biztosították a zenét, majd lovasok, végvári vitézek, betyárok, néptáncosok, szüretelők, gólyalábasok, a résztvevő települések küldöttségei különböző közlekedési eszközökön, lóval, vagy anélkül követték az élen haladókat. Fogyott a bor, a perec, a pogácsa. A szőlőharangot már Badacsonyban áldották meg, ahol szüreti gálaműsort is láthattak az érdeklődők.

Az első, televízió által is közvetített szüretet 1964-ben rendezték meg és rendezik azóta is a településen Badacsonyi Szüret néven. Az idei programsorozat pénteken este kezdődött a Yesterday zenekar koncertjével, a hivatalos megnyitót szombaton este tartották, ahol Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő és Krisztin N. László polgármester mondott köszöntőt. – Közhely, hogy Badacsony és a bor elválaszthatatlan fogalmak, hiszen a kéknyelű virágzásától kezdve egészen a Márton-napi újbor ünnepéig az egész év tulajdonképpen a szőlő, a bor és a gasztronómia jegyében telik itt. Ráadásul mindehhez kötődik egy olyan népdal, amely Kisfaludy Sándor jóvoltából ma az Európai Unió himnusza. Kevesen tudják, de Beethoven IX. szimfóniájának Örömódája egy badacsonyi szüretelő dal alapján született, és ezáltal nyugodtan mondhatjuk, hogy Badacsony nemcsak nívós borát adta, hanem a dal kultúráját is, amely ma Európa-szerte ismert – fogalmazott beszédében a miniszter. A folytatásban Krisztin N. László polgármester ismertette a képviselő-testület döntését, miszerint Tóth Mariann számára Pro Urbe kitüntetést adományoztak a település érdekében hosszú időn keresztül kifejtett munkája elismeréseként.

Navracsics Tibor is köszöntötte a jelenlévőket

Fotó: Szijártó János

Ezen a napon az Óperenciás Bábszínház interaktív, zenés mesejátéka, Rosta Géza előadóművész gyermekműsora, az Operett Musical Voices Társulat előadása szórakoztatta a nagyérdeműt, miközben megnyitotta kapuit a fanyűvő játékpark, valamint légvár és arcfestés is várta a gyermekeket. Vasárnap a felvonulás fogadása és a szüreti sokadalom köszöntése után gálaműsort láthattak az érdeklődők néptáncegyüttesektől, majd előbb Cserpes Laura lépett a színpadra, majd Zséda fantasztikus koncertjével zárult az idei rendezvénysorozat.