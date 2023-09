Szent József című alkotása bekerült a nemzetközi katalógusba, az European Art Contest-Who is Saint Joseph for me? Coll for artists – Catalog 2023 kiadványba, a FAFCE Európai Családszövetség felhívására. A Bruxelles At Vue Alapítvány tavaszi versenyén beválogatták a Remény című alkotását a nemzetközi tavaszi katalógusba, a képért elismerő oklevelet kapott. Olaszországban, a Velence – Palazzo Albrizzi-Capellóban több alkotóval együtt közös kiállításon vesz részt. A Borders Art Fair 2023 tárlaton az Oszloposok című alkotása szerepel. Az ausztráliai Melbourne-ben az Emerge exhibition virtuális kiállításon a Tavasz, Az időtlen szépség és a Rabság vagy szabadság? című alkotásai szerepeltek.

Szeptember 15-én nyílt a Barbagelata Kortárs Művészeti Alapítvány által rendezett Háború és béke című nemzetközi online kiállítás Barcelonában, ahol a Szabadság és a Háború/Béke című alkotásai szerepelnek. Sütő György elismerő oklevelet kapott a megnyitón. Szeptember 21-én a 17. Velencei nemzetközi művészeti vásáron ugyancsak részt vesz, az olaszországi bemutatón az Oszloposok című alkotását láthatják az érdeklődők.

Szeptember 26-án Prágában a Liszt Intézetben nyílik együttes kiállítás. Az intézmény a budapesti Cseh Centrummal hirdetett közös pályázatot Kereszteződések címmel. A pályázó alkotásoknak reflektálniuk kell a két nemzet történeti, néprajzi, társadalmi, kulturális vagy természeti párhuzamaira. Minden esetben cél a párhuzamosság feltárása. Sütő György a Bizalom című alkotásával vesz részt a kiállításon. A Bruxelles At Vue Alapítvány nyári versenyén beválogatták az Ámulat című alkotását a nemzetközi nyári katalógusba, az alapítványtól elismerő oklevelet kapott a művész.

Sütő György szereti az airbrush technikában rejlő lehetőségeket, amelyeket érzése szerint más módszerekkel nem tudna elérni. Kedveli az organikus, biomechanikus irányt, ahol az élő összefonódik az élettelennel, a reális a valótlannal. A szürrealista biomechanikus irányzatokat, amelyben összemosódnak a tudatos lelki történések a tudattalan világával. Alkotásain gyakran húzódik végig egy ismeretlen, titokzatos, gyakran félelmet keltő, de ugyanakkor izgalmas életérzés, amely mintegy behálózza, rányomja bélyegét a képek hangulatára. Ez az érzés egyfajta megfoghatatlan, természetfeletti hálózatként, csigavonalként fogja át a mondanivalói képi világát.

Elsősorban nem az a célja, hogy a körülötte lévő közvetlen környezetét mintázza meg. Sosem törekedett a precíz, fotorealisztikus ábrázolásmódra, sokkal inkább belülről szeret dolgozni: az emberi lélek legféltettebb, legalapvetőbb érzéseivel foglalkozik. Nem tartja magát főállású művésznek, de annak elérése a célja. Jelenleg ápolóként dolgozik egy idősek otthonában. Számára mindig összeforrott az alkotás a védtelen emberek segítésével. Napi szinten szembesül az ember testi-lelki kiszolgáltatottságával, a testi és szellemi leépülés megannyi tünetével, megjelenési formáival. Azok az érzések, félelmek, amelyek hatalmukba kerítik a gondozottakat, rá is mély hatást gyakorolnak. Sokszor előfordul, hogy a munkája során felhalmozódott feszültséget úgy dolgozza fel, hogy kifesti magamból. Gyakran merít témát olyan érzésekből, történésekből, amelyek az intézmény falain belül kerítették hatalmukba.

Esetében a művészet többek között nem más, mint „teremtve birtokolni. Újrateremtve a látottakat, tapasztaltakat, átformálva a lelkében, egyedi módon adja tovább, de ezzel már birtokba is veszi azt. Számára a művészet többek között nem más, mit megragadni a dolgok, érzelmek isteni mivoltát. Témája szinte mindig az ember maga, a saját lelki történéseivel, érzéseivel, alapvető félelmeivel, mint a magány, fájdalom, bűntudat. Mottója, hogy lelje meg mindenki a maga igazságát, találkozzon egy kicsit mindenki önmagával.