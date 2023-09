Nagy Tiborné művészeti vezetőtől megtudtuk, az óvodát kinövők is visszajárnak közéjük, s azt tartják a legfontosabbnak, hogy együtt játszanak kicsik és nagyok, a szó mindkét értelmében.

Forrás: Csetényi önkormányzat

A repertoár változatos, többnyire a népmesék világából merítkeznek. Az évek során több Csetényhez közeli településen is vállaltak fellépést, voltak már Tihanyban, Veszprémben szerepelni. Idén szintlépést jelentett, hogy Kovács Imre Attila író meséjét tanulták be, Kovácsné Nagy Márta írta a dalokat és rendezte az előadást. Így nemrégiben a Holitscher-kastély és Látogatóközpontban előadhatták A bolhabőr cipő című zenés mesét, nagy sikerrel. "Már most felkérést kaptunk vendégszereplésre, amit örömmel vállalunk. Remélem, továbbra is együtt maradunk, és Imre több színdarabját is el tudjuk majd játszani" – fogalmazta meg szándékaikat Nagy Tiborné.