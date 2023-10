Őri Jenő igazgatóhelyettes köszöntötte a nézőtéren helyet foglaló hallgatóságot, valamint a növendékeket és tanáraikat. Beszédében utalt az 1975-ös esztendőre, amikor Yehudi Menuhin kezdeményezésére a zene világnapjává nyilvánították október elsejét. – A zene az ember legősibb kifejezési formája, amely még a nyelvnél is ősibb. Fantasztikus tulajdonsága, hogy kultúrákon, országhatárokon, nyelveken átlépve, a Föld minden lakója számára érthető és azonnal befogadható. A világnap kapcsán fontos a népzenéről is említést tenni. Egy nemzet lelkületét, a kultúrához való kapcsolatát ugyanis legjobban népzenéje, néptánckincse, népdalainak gazdagsága mutatja meg. Nagy büszkeséggel tölthet el bennünket, magyarokat, hogy a Magyar Zenetudományi Intézet kétszázezer magyar népdalt regisztrált, amelyből százezer már megjelent nyomtatásban is – hangsúlyozta Őri Jenő, megjegyezve, hogy a nyolcvanmilliós Németországban összesen hatezer népdalt tudtak összegyűjteni.

A köszöntő után a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei adtak élvezetes hangversenyt. A színpadon Bognár Olívia (furulya), Décsey Borbála és Décsey Csaba (gitár), Tóth Hunor Ábel (trombita), Gadó Sára (bőgő), Pfluger Nóra és Nyári Annabella (fuvola) produkcióit tapsolhatta meg a lelkes, zenekedvelő közönség, zongorán kísért Egyedné Somogyi Hajnalka, Király Emőke Mária és Takácsné Németh Magdolna.

A folytatásban a Járdányi csellózenekara és fuvolazenekara külön-külön, illetve együtt is fellépett, majd az ifjú tehetség, Király Alex ejtette ámulatba a közönséget fuvolajátékával. A hangulatot Román Iván (hegedű), Tóth Péter (dob) és Őri Jenő (zongora) virtuóz triója fokozta, George Gershwin Lady be good, illetve Kozma József Autumn Leaves című szerzeményének előadásával. A zene világnapja alkalmából rendezett hangverseny zárásaként a Tapolcai Vegyeskar énekelt Haga Kálmán karnagy vezényletével hatalmas sikerrel.