A darabokra fűrészelt növényi szár végeit kell smirglipapírral lecsiszolni, így biztonságosabb lesz majd a használat és könnyebben elfedhető a hangszeralapanyagunk egyik vége sütőpapírral. Ragasztót csak a cső oldalára kenjünk, hogy a papírunk rezegni tudjon, ha a hangszert használjuk. Ezt sem lehet akárhogyan. Litter Beáta a zirci Farsangi forgatag kézműves-foglalkozáson mutatta meg az érdeklődőknek, hogyan kell elkészíteni ezt a fajta sípot, no meg azt is, hogyan kell megszólaltatni. Nem jó, ha belefújunk, a pofazacskónkat is jól felfújva, inkább az a helyes, ha beledünnyögünk a magunknak formált hangszerkénkbe. Mint a széles szájú kisbéka – mondta Litter Beáta, és ezt szemléltette is.

A japánkeserűfű szárából lesz a farsangi zajkeltő hangszer, egy kis fúrás, ragasztás, és már működik is

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Litter Beáta mutatta meg, hogyan faraghatunk sípot növényi szárból, elmondta, hogyan rögzítsünk az egyik végére sütőpapírt. Ez egyszerűbb megoldás, mint a régi módszer, a disznóhólyag használatát helyettesíti. Az szintén kiderült, hogy a raffiaszál csak díszítés, csinosítja a zajkeltőt, ami a farsangi menetben, télűzéskor igazán jól jön, de emellett az elhangzottak szerint kiváló szülőfegyelmező eszköz.