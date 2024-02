– A kétfelvonásos premier tulajdonképpen 35 új premier koreográfiája a színpadon az óvodásoktól a középiskolások korosztályig. Szólótáncok, duók és csoportformációs koreográfiák lesznek láthatók. Ez lesz számunkra az első félév lezárása, hiszen a jövő héttől indul a második félév, és a gyerekcsoportokban következnek a próbaórák és beiratkozás a második félévre. Ugyanakkor az új tavaszi kurzuspróbaórákhoz a jövő héten is lehet még csatlakozni – mondta el.

A versenyzők már a versenyszezonra készülnek, hiszen február 18-án lesz az első megmérettetésük. Az idei cél a világbajnokság, az, hogy a kvalifikációkat teljesítsék. – A covid után most mondhatom azt, hogy feléledtünk, hogy visszanyertük az erőt, a csoport és a tánciskola létszámá, sőt, meg is dupláztuk. Fejlődik a tánciskola, sok fellépésünk volt az őszi félévben is – emelte ki.

Nem mellékesen átköltözött az együttes az Acticitybe tavaly májusban. Heti három nap oktatnak, újraindult a minimanóképzésük is, ami korábban a covid miatt egyáltalán nem működött. Kiemelte, az Acticityben csoportjaik jó órarenddel tudnak működni, de van olyan napja a FootNotes Dance Company táncosainak, hogy egyszerre két teremben vannak. – Mindenki jó időpontban tud táncolni, nem kell az éjszakában, vagy nagyon korán odasietni délután. Minden szempontból úgy érzem, hogy most jó évünk van, az irány jó, de még további fejlesztéseken gondolkodunk – jegyezte meg Torma-Böhm Nóra.