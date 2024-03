A rendezvény a térség kulturális szereplőit hívta össze azért, hogy erősítse az együttműködéseket és a közös gondolkodást. Délután sajtótájékoztatót tartott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Mayer Gábor területfejlesztési államtitkár és Oszkai Réka, a Táj-Kapocs Alapítvány kuratóriumának elnöke. Navracsics Tibor a térségekre alapozott fejlesztéspolitikáról szólt, amely a közigazgatási egységek határait átlépve más dimenzióba helyezi a lehetőségeket. Úgy fogalmazott, hogy a kizárólag közigazgatási egységekre épülő politika már nem elegendő, a városoknak, valamint a környező vidéki területeknek szoros együttműködésben kell funkcionálniuk.

Mayer Gábor területfejlesztési államtitkár (balról), Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Oszkai Réka, a Táj-Kapocs Alapítvány kuratóriumának elnöke tartott sajtótájékoztatót a sümegi Hotel Kapitányban

Fotó: Szijártó János/ Napló

A miniszter kifejtette, a tavaly elfogadott területfejlesztési törvény ebből a szempontból is módosította az addig hatályban lévő 1996-as törvényt, azaz már figyelembe vette az egyes régiók sajátosságait és igényeit. – A mostani konferencia éppen erről szól, hiszen a három vármegye és öt járás területén lévő Marcal völgye sajátosságait veszi figyelembe. Ezzel együtt a mai konferencia már önmagában kiváló alkalom arra, hogy kipróbáljuk, miként tudnak együttműködni az eltérő közigazgatási területekhez tartozó települések. Ebben meghatározó szerepet vállal a Táj-Kapocs Alapítvány Oszkai Réka vezetésével. A kidolgozandó programok pedig reményeink szerint meghozzák a várt eredményeket – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, természetesen Sümegről haladnak tovább az ország más tájegységei felé, hogy ott is azonosítsák a belső területeket és a perifériákat, és az adott térség specialitásaira koncentrálva indíthassanak fejlesztési programokat a felemelkedés érdekében. Mayer Gábor és Oszkai Réka a miniszter által vázolt tervek részleteibe avatta be az érdeklődőket.

A konferencián egyébként kulturális gazdaságfejlesztésről és hálózatépítésről, mentorprogramról, továbbá a térségek fejlesztési, együttműködési lehetőségeiről esett szó, illetve bemutatkozott Nemeshany, Káptalanfa, Gógánfa, Csabrendek, Megyer és Veszprémgalsa, a kultúra terén megvalósított jó gyakorlatuk okán.