Molnár István festőművész 56 perce

Tizenöt éve már odafent forgatja az ecsetet

Tizenöt évvel ezelőtt, 2009. márciusában vettek végső búcsút a lesencetomaji m. Molnár István festőművésztől a celldömölki temetőben. "Menyus" azóta az égiek birodalmában forgatja az ecsetet, ott folytatta ötvenhat év után befejeződött földi pályafutását. Szerette a felhőket, talán most is ott van valahol közöttük, ahova életében is oly sokszor pillantott fel, azt kérdezve, vajon mennyi időm van még?

Szijártó János Szijártó János

Azt mondják, az ember a hozzá képest 15 évvel idősebb embert tartja “öregnek” és a 15 évvel fiatalabbat “ifjúnak”. Ez természetesen nem feltétlenül és nem minden esetben igaz, ám tény, hogy a tizenöt év szép kerek időtartam, egy fél nemzedéknyi idő, amely alatt nagyon sok minden megváltozik. Gyerekek születnek, s cseperednek, s vannak, akiktől örökre búcsúznunk kell. Istvántól éppen ennyi idővel ezelőtt köszöntünk el, de különleges festményei, egyedi ecsetvonásai őrzik emlékét, ahogy ismerősei, barátai is sajátos humorát, a világról alkotott gondolatait. Munka közben m.Molnár István, egy 2007-ben készült felvételen, lesencetomaji otthonában, ami nyaranta alkotóbáborként is működött

Fotó: Szijártó János/Napló

Tény, hogy egész életében küzdött a depresszióval, de ha jó passzban volt, hallatlan energiával, kitartással vetette magát a munkába. Sajátos ecsetkezelése, különleges színei és időnként meglepő, megdöbbentő, vagy éppen elgondolkodtató képei egyedi jelleget, műfajt képviseltek a hazai képzőművészetben. Munka közben m.Molnár István, egy 2007-ben készült felvételen, lesencetomaji otthonában, ami nyaranta alkotótáborként is működött

Fotó: Szijártó János/Napló

Sárváron született, Celldömölkön élte le gyermekkorát, itt járt iskolába, majd Szombathely következett, onnan pedig a közeli Tanakajd. Kereste a helyét, míg megtalálta álmai otthonát Lesencetomajon. Itt nemzetközi alkotótábort hozott létre, ahol nyaranta számos szép, értékes alkotás született, nem kis mértékben gazdagítva a hazai képzőművészetet. Egy alkalommal az akkori Napló szerkezstőségét is vendégül látta alkotótáborában. Ami engem illet, gyakran jártam nála, sokszor, sokat beszélgettünk. Jó humorú, de "nehéz" ember volt, a maga öntörvényű, mégis érzékeny és szerethető világában. Minden festmény egy-egy önálló, hozzá kapcsolható történet, életérzés, emlék. Örök emlék.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!