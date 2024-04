A projekt döntős szövegei valamilyen értelemben mind a várakozásról szólnak, de ez a várakozás egyben már maga a változás is. A főhősök készülnek, porszívóznak, csapdát állítanak egy idősek otthonában, vagy éppen színházi előadásra próbálnak. Viszont mielőtt továbbhaladnának, döntést kell hozniuk. Most. Az est során három, egyenként negyedórás, egyfelvonásos szöveg hangzik el felolvasószínházi előadás formájában, majd a nézők, a szerzők, az előadók és a szervezők részvételével közösségi szövegfeldolgozás következik, amire mindenkit várnak. A szövegek, mint mindig, kéthavi rendszerességgel megvalósuló nyílt, névtelen pályázatunkra érkeztek. Az est folyamán lehetőség lesz szavazni is a kedvenc szövegre, ugyanis minden előadást egy közönségszavazással zárnak. Az estre a Tamási Áron Művelődési Központban vár mindenkit a Tamási Áron Színtársulat április 23-án 18 órakor.