Felidézte egyebek mellett, az ötlet az Almádiért Közalapítványé, amely hét éven át működtette nagy sikerrel a játszóházat, majd 2022 óta a PKKK intézményegységéhez tartozik. Kicsiknek és nagyoknak nagy öröm, hogy idén tavasztól újra látogatóható Balaton Játékpont, mely hétköznap 10–17.30 óra között várja az érdeklődőket.

A Baba Mama Klub foglalkozásait is a Balaton Játékpontban tartják

Fotó: Balaton Játékpont/Juhászné Vincze Eszter

A Baba Mama Klub foglalkozásai is itt találtak otthonra, és a szervezők tervei között szerepel még kézműves-foglalkozás, mesedélután, különféle kreatív workshopok indítása. Természetesen továbbra is van lehetőség családi események, például születésnapok megtartására, amelyekre korábban is nagy igény mutatkozott. A Balaton Játékpont nagyon gazdag, valamint igényes felszereltséggel, így egyebek mellett rengeteg játékkal, társasjátékkal, sokféle kirakóval, valamint szép mesekönyvekkel várja a látogatókat, és természetesen a már korábban megszokott renddel, tisztasággal, illetve a dolgozók kedvességével, jókedvével.

Balatonalmádi ingyenes városi játszóháza a helyi és a balatoni településre érkező vendég gyermekeknek, kísérőiknek, valamint a fiatalabb korosztálynak nyújt kulturált és tartalmas szabadidő-eltöltési lehetőséget. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egész évben nagy igény mutatkozik rá, még a nyári hőségben is sokan keresik fel a helyet, hogy ott játszanak, kikapcsolódjanak a gyerekek, fiatalok, kisgyermekes családok. – Aki már járt nálunk, annak érdemes visszatérni, nosztalgiázni vagy felfedezni az újdonságokat. Aki pedig még sosem volt a Balaton Játékpontban, annak mindenképpen érdemes felkeresni, ugyanis nagy élményt nyújtunk kicsiknek s nagyobbaknak egyaránt – tette hozzá Juhászné Vincze Eszter. A részletekről a PKKK honlapján lehet tájékozódni.