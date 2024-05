A tapolcai Városi Mozi tavaly elkészült kistermét az intézmény korábbi vezetője emlékére Dézi terem névre keresztelték.

Kertész Károlyné Bárány Délibáb (Dézi) nagy álma volt a meglevő nagyterem mellett egy kisebb kialakítása is – mondta köszöntőjében az intézmény vezetője, Bakonyi Veronika. – Nem volt kérdés, hogy kinek a nevét fogja viselni a tavaly elkészült kisterem, nagyon örültünk, amikor a névadáshoz a hozzátartozók is hozzájárultak. Kertész Károlyné Bárány Délibáb 1979-től 2005-ig volt a tapolcai mozi elhivatott üzemvezetője. Halk szavú, kedves, nagylelkű ember volt. Lénye, szakmai alázata, műveltsége, a munkatársakkal, embertársaival való empatikus bánásmódja közismert volt, tőle lehetett és mindig volt mit tanulni. Dézi nyugdíjas éveiben is rendszeresen visszatért, meglátogatta a mozit, nagy-nagy szeretettel beszélgetett a régi és új kollégákkal – mondta Bakonyi Veronika és köszönetet mondott azoknak a szakembereknek, akik a kisterem kialakításából kivették részüket. Dobó Zoltán polgármester is megköszönte a hozzátartozók hozzájárulását a névadáshoz. – Ezzel is jár a köszönet azoknak, akik a múltban létrehozták a várost, annak épített értékeit, szellemiségét megteremtették – mondta a polgármester. A család nevében Dézi özvegye, Kertész Károly korábbi könyvtárigazgató szólt a jelenlévőkhöz, megköszönve Tapolca városnak és a mozi munkatársainak, hogy ilyen formában is megőrzik felesége emlékét. Amint mondta, megtiszteltetésnek tartja a gesztust. A névadó ünnepség közös mozizással, a Bolero című film vetítésével zárult a Dézi teremben.