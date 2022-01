Kísérleti jelleggel indította el a hazai szövetség a legjobb magyar középtávfutókat a mezei futó-Eb-n vegyes váltóban. Scheidler Géza, a hazai szövetség sportszakmai igazgatója a viadal előtt úgy fogalmazott, a vegyes váltó egy izgalmas kísérlet. Mint azt megtudtuk, a nemzetközi szövetség ezzel a versenyszámmal a sportág népszerűsítését tűzte ki célul. A magyar staféta Ohn Kinga, Tóth Lili, Pápai Márton és a veszprémi Szögi István felállásban nevezett.



A hat kilométeres távon aztán hatalmas csata alakult ki az érmes és a minél előkelőbb helyezésekért. A leggyorsabbnak Nagy-Britannia négyese bizonyult, amely 18:01 perccel nyert. Másodikként értek célba a franciák (18:05), harmadikként a belgák (18:06). A magyar váltóban Szögi István volt a befutóember. Végül a négyes 18:25 perces eredménnyel az előkelő hatodik helyen végzett.

Szögi István a Naplónak elmondta, sikeresnek értékeli az Eb-szereplést, főként annak tükrében, hogy több, nemzetközileg is jegyzett 800-as, 1500-as futó is ott volt a mezőnyben. Kiemelte az ír válogatottat, ahol a négy tagból három Tokióban is rajthoz állt, a britek egyik női versenyzője pedig Japánban 800-on döntőt futott.



– A pálya elég komoly kihívás elé állított mindenkit, ugyanis Írországban az elmúlt időszakban sokat esett. Emiatt aztán akadt, ahol bokáig érő sáron kellett átküzdenünk magunkat, másutt pedig hiába volt füves a talaj, ott is nagyon mély, puha volt a föld. Hosszabb szöges cipőt kellett húznunk, az nagy segítség volt, hiszen nemcsak segített az emelkedőkön kapaszkodni, de a csúszós talajon is stabilan álltunk, és így sok energiát tudtunk megspórolni – hangsúlyozta a futó.



Szögi István kiemelte, rengeteg pluszmotivációt jelentett számára, hogy nemcsak magáért, a társakért is küzdeni kell. Bevallása szerint jobban izgult, mint máskor.



A versenyt Tóth Lili kezdte, sokáig vezetett, majd harmadik helyen adta át a stafétát. Szögi István volt a befutó, aki a svájci fiúval szinte egyszerre váltott. A két futó nagy csatát vívott, többször megelőzték egymást. Az utolsó 250 méteren a svájci ment elöl, de az utolsó hosszon remekül hajrázott Tóthné Stupián Anikó tanítványa, és behozta hatodik helyre a csapatot.



– Úgy gondolom, az előttünk végzett nemzetek előnye nem behozhatatlan. Legközelebb már rutinosabbak leszünk és szorgalmas munkával képesek lehetünk ledolgozni a mostani hátrányunkat – mondta.



Szoros versenyt hozott az U20-as nők erőpróbája is, ahol az SVSE egyik nagy reménysége, Varga Gréta mutathatta meg magát. A 4000 méteres etapot végül a brit Megan Keith nyerte 13:41 perccel. Varga Gréta a mezőny első felében végzett, a 28. helyen futott be a legjobb magyarként 14:13 perccel.