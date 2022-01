Flensburg–Telekom Veszprém 30-27 (16-12)

Flensburg. V.: Mandak, Rudinsky (szlovákok). SG Flensburg-Handewitt: Buric – Svan 1, Gottfridsson 5, Einarsson 4, Golla 6, Mensah Larsen 7, Jakobsen 3. Csere: Hald Jensen, Wanne 4 (4). Edző: Maik Machulla.

Telekom Veszprém: Corrales – Lékai 4, Maqueda 2, Sipos, Nilsson 3, Lauge 1, Strlek 3. Csere: Cupara (kapus) – Marguc 6, Ligetvári 1, Jahija 3, Mahé 4 (1), Lukács, Blagotinsek. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 2/1.

A 2021-es év utolsó Bajnokok Ligája-mérkőzését az egyre jobb formát mutató Flensburg otthonában vívta a Telekom Veszprém.

Nagy iramban kezdődött az összecsapás, Lékai betörésből szerezte meg a vezetést a veszprémieknek. Mensah Larsen egyenlített, ám Marguc szépen kanyarodott fel (1-2).

Lékai kapott kétperces büntetést, a hazaiak hetesből egyenlítettek. Lékai kiállása után a fiatal Lukács Péter érkezett az irányító pozícióba. Gottfridsson átlövésével először vezetett a Flensburg, majd Corrales bravúrja után Golla gólja következett (6-4).

Maqueda szépített, aztán újra Gottfridsson találatát jegyezhettük fel. Lauge egyelőre nem találta az utat Buric kapujába, mindkét ziccerét a hazai kapus hárította.

Kisebb hullámvölgybe kerültek a bakonyiak, öt percig nem találtak a kapuba, míg a Flensburg gyors gólokkal ment előre (11-5). Emberhátrányba kerültek a házigazdák, és ezt a szakaszt 2-0-ra hozta a Telekom (18. perc: 11-7).

Sajnos azonban nem örülhettünk sokáig, mert Ligetvári is leült két percre, Wanne hetese pedig utat talált a kapuba. Sőt, egy újabb kiállítást követően ismét Wanne büntetőjét jegyezhettük fel, ekkor már 13-8-ra vezetett a Flensburg. Jahija gólja jókor jött, ám az ötgólos hátrány nem csökkent, Golla kapott nagyszerű bejátszást.

Öt egyes védekezésre állt át a Telekom, sikerült is kivédekezni a Flensburg támadását. A 27. perchez érve Ligetvári és Marguc is bevette Buric kapuját, háromra olvadt a hátrány (15-12). Gottfridsson már negyedik gólját jegyezte, majd újabb eltékozolt lehetőségek után 16-12-vel ért véget az első játékrész.

Nem indult jól a második felvonás, a Flensburg kihasználva a magyar csapat hibáit elhúzott 19-12-re. Lauge öt perc után szerezte meg az első veszprémi gólt. Golla válasza nem sokat késett. Azonban varázsütésre megváltozott a Telekom játéka, és a 41. perchez érve háromra csökkent a hátrány (21-18). Időt kértek a hazaiak, ám újabb gyors gólokkal ismét nyílttá tette a mérkőzést a Veszprém (44. perc: 23-21).

Wanne hetesével indult el az utolsó tíz perc (26-22). Jahija bombája után Hald ült le két percre, ám ebben a szakaszban nem született újabb találat.

Ilics kért időt, hogy a hátralévő nyolc percre rendezze a sorokat. Mahé harcolt ki hetest, ám a pazar napot kifogó Buric túljárt a francia eszén. Mahé gyorsan javított, Corrales védése pedig visszahozta a reményeket. Jahija löketével már csak egy volt közte (26-25).

Corrales újabb bravúrja után Buric is hárított egy lövést, majd Mensah Larsen gólja következett. Lékai gyorsan válaszolt, három és fél perc maradt.

Mensah Larsen duplája után 29-26-ot mutatott az eredményjelző. Strlek rontott fontos ziccert, az ellentámadás végén Einarsson volt eredményes, s ezzel el is dőlt az ütközet. A végén még Marguc is betalált, de a Flensburg 30-27-re nyert.