Az év utolsó bajnokija következett a Telekom Veszprém számára. A NEKA fiataljai ellen kötelező győzelemre készültek a hazaiak.

Villámrajtot vett a Veszprém, az 5. percben 5-1-re vezetett. Nagy tempót diktált a házigazda, és sikerült tovább növelni a különbséget (18-10). A félidő végére már tíz volt a különbség.

A szünet után Ilics edző a fiatalokat is pályára küldte, akik góllal hálálták meg a lehetőséget. Lukács Péter szerezte például a második félidő első találatát. Később Dörnyei Borisz, majd Csányi Dániel is kapuba talált. Utóbbi élete első góljait szerezte az NB I.-ben, három góllal zárt, és érthetően nagyon boldog volt.

A különbség a két fél között folyamatosan nőtt, a Telekom rendkívül magabiztos sikert ért el. Győzelme ilyen arányban is megérdemelt volt a nagy szívvel küzdő fiatalok ellenében.

Momir Ilics: – Azt kértem a játékosoktól, vegyék komolyan a mérkőzést, hiába ez az utolsó összecsapásunk az évben. Örülök, hogy sok időt tudtam adni a fiataloknak, akik meghálálták a bizalmat. Elégedett vagyok a találkozóval, és elmondható ez a félszezonról is. Jó pihenést a játékosaimnak, a válogatottaknak jó szerencsét, remélem, mindenki egészségesen tér vissza.

Sótonyi László: – Olyan őszt produkáltunk, amely minden képzeletünket felülmúlta. Ha valaki a szezon előtt azt mondta volna, hogy az ötödik helyen telelünk, megkérdőjeleztem volna a szakmaiságát. Jó meccs volt a mai, felmérhettük, mire vagyunk képesek a világ legjobbjai ellen. Tavasszal folytatás.

Telekom Veszprém–NEKA 49-32 (27-17) Veszprém, 600 néző. V.: Sándor, Szikszay. Telekom Veszprém: Cupara – Lékai 3, Jahja 4, Sipos 1, Ligetvári 4, NILSSON 8, STRLEK 6. Csere: Corrales (kapus), Maqueda 3, Marguc 2, LUKÁCS 5, Blagotinsek 1, MAHÉ 7 (1), CSÁNYI 3, DÖRNYEI 2. Edző: Momir Ilics. NEKA: Palasics – Sisa 1, Fekete 2, Papp 3, KOVÁCS 9 (4), DELY 5, Krakovszki Zs. 2. Csere: Takács (kapus), Temesvári 3, Szeitl L. 1, Mikita 1, Krakovszki B., Tárnoki 1, KISS 3, Bendicsek 1, Draskovics. Edző: Sótonyi László. Kiállítások: 10, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 4/4.