A veszprémiek az előkelő harmadik helyen állnak a harmadik vonal nyugati csoportjában 20 fordulót követően. Pető Tamás alakulata 15 győzelem mellett kétszer döntetlenre végzett és háromszor vesztesen hagyta el a pályát. A megszerzett 47 ponttal stabil bronzérmes, a második Mosonmagyaróvár 48, a listavezető BVSC pedig 50 egységet gyűjtött. A negyedik ETO Akadémia pedig jóval elmarad az éllovasoktól, 38 pont áll a neve mellett.

- Rendkívül stabilnak érzem a társaságot és a többi csapattal szemben az egyik legnagyobb előnyünk az volt a szezon kezdetekor, hogy a gárda gerince megmaradt. A nyáron mindössze négy játékos érkezett hozzánk: Baldauf Konrád, Takács Martin, Varga Márk és Zachán Péter, akik nagyon jól szálltak be az együttes munkájába – kezdte értékelését Pető Tamás.

A szakvezető elmondta, bár a tavaly megszerzett harmadik hely miatt sokan természetesnek vették az idei jó szereplést, végül úgy indulhattak neki az idénynek, hogy a bronz megszerzése nem volt elvárás. Így mindig az előttük álló találkozóra koncentrálhattak, nem nyomta teher a vállukat.

Pető Tamás kiemelte, egyetlen mérkőzéssel nem tudnak elszámolni, az pedig a Sopron elleni. Még október elején 1-0-s vereséget szenvedett a VLS a hűség városában. A tréner szerint akkor a játékhoz való hozzáállás borzasztó volt, s bár a szakmai stáb is követett el hibákat, mégis érthetetlen volt számára az ott mutatott gyenge produkció.

- Ha az ősz egészét nézem, akkor viszont elégedett lehetek, mert az említett egy találkozót kivéve, mindenhol győzelmi szándékkal léptünk pályára és előre léptünk, mert azokat a meccseket is sikerült megnyernünk, amelyeket tavaly nem tudtunk. Át tudtunk lendülni a holtpontokon, és akkor sem ijedtünk meg, ha hátrányba kerültünk. Fontos, hogy legtöbbször az összecsapások utolsó harmadában kerekedtünk felül, amely azt jelzi, hogy fizikálisan is kiváló állapotban van a társaság – emelte ki a tréner. Külön kiemelte, az NB I-es Debrecen elleni Magyar Kupa összecsapást, ahol egy magasabban jegyzett gárda ellen is elhitték tanítványai, hogy képesek lehetnek a bravúrra. Bár a pályán a DVSC 1-0-ra nyert, a mutatott hozzáállás miatt Pető Tamás szerint a Veszprém is joggal érezheti magát győztesnek.

Az edző úgy fogalmazott, csapata legnagyobb erénye a megalkuvás nélkül foci, az, hogy a játékosok soha nem adják fel. Szerinte igen ritka, hogy ilyen nagyszerű mentalitású labdarúgók tartoznak egy csapatba. Felidézte, az 1997-98-as szezonban bajnoki címet ünneplő Újpest gárdáját, amelynek maga is tagja volt. Azt mondta, ott alakult ki a mostani veszprémihez hasonlóan jó társaság és jó közeg. Most is azt érzi, amit akkor, hogy húsz barát ül az öltözőben, akik mindent megtesznek a másikért.

A szezonértékelésből nem maradhat ki az sem, hogy sokszor méltatlan körülmények között kell edzenie a csapatnak a városi stadionban.

- Példátlan, hogy szinte sosem tudunk normális minőségű pályán tréningezni. Bevallom, az okozza a legnagyobb gondot, hogy a játékosokkal megértessem, ne foglalkozzanak a körülményekkel. Amikor a minap a támogatóinkkal együtt vacsoráztunk és megkérdezték, mire lenne a legnagyobb szükségünk, akkor az edzőpályát említettem. Arra mindennél nagyobb szükségünk van már – húzta alá.

Megtudtuk még, január 3-án kezdi az öthetes felkészülést a VLS. Pető Tamás azt mondta, nem tervez különösebb erősítéseket, sokkal inkább azt várja már, hogy a sérültek meggyógyuljanak és teljes értékű munkát tudjanak végezni. Kotroczó Péter térdsérülésből lábadozik, Rédling Csanád pedig bokaszalagszakadás utáni rehabilitációját tölti. Persze előfordulhat egy-egy új játékos érkezése is.

Pető Tamás azt mondta, a tavasszal is szeretne minél több lehetőséget adni a veszprémi fiataloknak. Külön kiemelte, Héninger Bendegúzt, aki mindössze 18 éves, ám a hálóőr szenzációs formában van és kirobbanthatatlan a kapuból. Több ügyes játékos már a felnőtt csapattal edz, reméli, minél többen be is tudnak majd mutatkozni.

A tavaszi tervekről annyit mondott a szakvezető, tizennyolc meccsből szeretnének legalább tizenhatot megnyerni. Hogy ez mire lesz elég, egy esetleges éremre, azt meg majd az élet hozza.