Az idén is két rangsor készült: külön értékelték a klubokat a World Sailing hajóosztályokban, illetve a nemzeti hajóosztályokban elért 2021-es eredmények alapján.

Eszerint a World Sailing lista első helyét a Tihanyi Hajós Egylet (THE) foglalhatta el 380 ponttal. Az egyesület tavalyelőtt még harmadik volt, tavaly feljött a második pozícióba, most viszont mindenkit maga mögé utasított, ami az egyértelmű fejlődés, előretörés jele. A THE elsősorban a Finn és az utánpótlás hajóosztályokban elért szép sikereknek köszönheti a vezető helyet.

A sorban a második lett a Balatonfüredi Yacht Club (BYC), amely 2019-ben és 2020-ban is a ranglista élén zárt, azonban most visszacsúszott a második pozícióba. Ezúttal 324,5 pontot gyűjtöttek a fürediek.

A harmadik helyre a balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet jött fel, a tavalyi negyedik helyezést követően, 130,5 ponttal. A negyedik helyen az olimpiai ezüstérmet szerző Berecz Zsombor klubja, a Procelero Sportegyesület zárt, amely 112,5 pontot gyűjtött. Előkelő helyen áll még a csopaki Kereked Klub is, amely a hetedik a sorban (38).

A nemzeti osztályok eredményei alapján, az előző évekhez hasonlóan, a Túravitorlás Sportklub vezet 56 ponttal. A második helyet a Spartacus foglalja el (43), míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokára a BYC került (39).

Érdekesség, hogy a BYC és a Spartacus tavalyhoz képest helyet cserélt.

A Kereked ezen a listán az ötödik helyen szerepel (31), a THE pedig a hatodik (26,5).