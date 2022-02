Veszprém–BKG 58-77 (20-19, 12-14, 16-22, 10-22)

Veszprém, 140 néző. V.: Kovács, Reisz, Téczely. Veszprém Kosárlabda Klub: Horváth 10/3, Glogovacz 10, Szeifert 5/3, Szabó 12/6, Birkás 2. Csere: Gárdai, Füzi 2, Dancsecs 10/6, Végh, Osztoics 7. Edző: Zeljko Lukajic.

BKG Príma Akadémia: Allen 16, Lakatos 6, Buzás 3, Nagy Be. 19/12, Nagy Bo15/9. Csere: Petrovics, Ben-Kane, Szeleczki 2, Halázs, Ormai 4, Reizer 13. Edző: Nagy Ágoston.

A múlt héten jelentette be a VKK, hogy szerződést bontott Tóth Norbert centerrel, aki könyöksérülése miatt az idén már nem tud a bakonyiak segítségére lenni.

A Veszprém kezdett jobban (5-0), Horváth Ákos triplája után pedig már 10-2 állt a kijelzőn. Scott pontjaival zárkózott a BKG, Reizer sikeres közelije után pedig 10-10 lett az állás. Szeifert jókor hintett egy triplát, de Scott és Reizer remekül használta ki a helyzeteit (13-16). Dancsecs és Glogovac kosaraival sikerült átvenni a vezetést (20-19).

Nagy Botond triplájával indult a második etap, két percnyi kosárszünet után Szabó egyenlített (22-22). Nagy Benedek kosarával 22-27-re alakult az eredmény, majd Horváth álompassza után Osztoics szépített. Horváth büntetőkkel egyenlített, azonban a BKG újra és újra visszavette a vezetést. Nem esett túl sok kosár, a védelmek jól dolgoztak, 32-33-ra állt a meccs a félidőben.

A BKG 8-2-es szériával folytatta a nagyszünet után (34-41), aztán Szabó vette kezébe a karmesteri pálcát (39-41). Osztoics büntetői után már csak egy pont volt közte (48-49), ám a negyed hajrája a vendégeknek sikerült jobban (48-55).

Az utolsó felvonásban 11-0-s rohanással indított a vendégegyüttes (48-66). A Veszprém gyakorlatilag dobásig sem jutott ebben az időszakban. Birkás középtávolija törte meg a csendet, ám a lendületbe jött BKG-t nem tudta utolérni a Veszprém. A vendégek biztosan őrizték előnyüket és a 35. percben 52-72-t mutatott a tábla. A hátralévő percekben sok kosarat már nem láthattunk, sajnos a BKG nem várt magabiztossággal nyerte meg az összecsapást.

Zeljko Lukajic: - Sajnos rövid volt ma a padunk, Glatz Soma sérülése is nehezítette a dolgunkat. A fiatal játékosaink a megfelelő koncentráció hiányában sok technikai hibát vétettek a pályán. Ugyanakkor az első és a második negyeddel elégedett lehetek, a védekezés és a támadás részét illetően is, amit a szoros eredmény is mutatott. Ugyanakkor a második félidőre elfogyott az erőnk, és főleg támadásban voltak problémáink, például nem voltak elég kemények az elzárások, rossz időzítéssel mentek a passzok, vagy éppen túl hosszan vezettük a labdát. A támadójátékunkon sokat kell még dolgoznunk, viszont a védekezésünk ma összességében jó volt.