Fennállása legsikeresebb évét tudhatja maga mögött már eddig is a Szent Benedek, hiszen bravúros teljesítménnyel döntőt játszott a Magyar Kupában és végül ezüstérmet szerzett. A bajnokságban pedig bejutott a legjobb négy közé. Igaz itt a jóval rutinosabb Vasassal szemben alulmaradt 3-0-ra, ám így is éremért játszhat a folytatásban.

Riválisa az a Kaposvár lesz, amelytől egyébként óriási meglepetés, hogy eljutott idáig, hiszen a tabellán az ötödik helyen végzett, azonban az egyenes kieséses szakaszban a korábban a bajnoki címre is esélyes Fatum-Nyíregyházát ejtette ki 3-1-re. Ezt követően az elődöntőben viszont nem bírt a Békéscsabával, 3-0-ra kikapott.

Dejan Desnica tanítványa különösen lelkesen, bizakodva várhatják a bronzmérkőzést, hiszen az alapszakaszban előbb 3-0-ra, majd idegenben 3-2-re fektette két vállra az MCM-Diamant gárdáját.

Ráadásul az is nagy lökést adhat a balatoni társaságnak, hogy az elmúlt napokban három játékosuk meghívót kapott a különböző válogatottakba. Vacsi Evelin és Kiss Gréta a felnőtt, Baksa Panna az U21-es nemzeti csapatba.

A bronzmeccs első összecsapását április 27-én, szerdán tartják 18 órától Balatonfüreden, majd május 1-én rendezik a következő ütközetet Kaposváron 18 órától. A harmadik találkozó május 4-én, szerdán 18 órakor lesz.