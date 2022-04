U19

CsTK–VFC USE 0-4 (0-2)

Csákvár. Jv.: Klujber K. Csákvár TK: Zámbó – Szabó B. (Borsos), Punk, Rózsa, Nemes-Simon (Szöllősi), Szajkó, Lázár, Zelizi (Óvári), Bokor (Locker), Szabó D., Jónás. Veszprémi FC USE: Paksi (Rehus) – Matejkó (Dömötör), Márcsik, Török, Szücs (Takács), Ács (Páhy), Cser, Burdi (Kötél), Sudár, Fehér (Babai), Borbély (Nagy Á.). Gólszerzők: Márcsik (2), Nagy Á., Török.

Móri SE–BSE 3-0 (1-0)

Mór. Jv.: Rózsa J. Móri SE: Pintér – Stéger, Somogyi (Paulik), Kerekes (Mike), Loi, Czachesz, Kerek, Hajdu, Nagy K. (Kottyán), Czövek, Tóth B. (Horváth L.). Badacsonytomaji SE: Tóth G. – Tobak, Csík, Gyimesi (Szombathelyi), Farkas D., Takács, Ódor, Samu, Pruska, Pál, Hajnal. Gólszerzők: Loi (2), Hajdu. Kiállítva: Pál (52.).

FC Ajka–DMTK 1-0 (0-0)

Ajka. Jv.: Kis-Varga. Ajka: Puskás (Bolla) – Varga B., Szabó B. (Juhász), Rózsás, Gyüre, Császár (Varga Á.), Grőber, Ódor (Gyarmati), Modory, Kasza (Král), Bognár. Dunaharaszti MTK: Horváth P. – Bugovics, Gosztonyi, Horváth Zs., Kovács B., Dezső, Szabó P., Szabó J. (Szilágyi), Koller, Olasz, Kun. G.: Grőber.

BSE–BUSC 4-1 (2-1)

Badacsonytomaj. Jv.: Balassa D. Badacsonytomaji SE: Hajnal – Tóth G. (Gyimesi), Tobak, Csík, Farkas G. (Szombathelyi), Takács, Ódor, Pruska, Farkas D. (Szepesi), Pál, Samu. Balatonfüredi USC: Szilágyi – Bende, Karli, Bodó, Fekete, Poráczki, Radács, Frey, Kozák, Vincze (Drahovszky), Hegedűs. G.: Ódor (2), Csík, Farkas D., ill. Fekete.

A bajnokság állása: 1. VFC USE 61 pont, 2. FC Ajka 58, ...9. Balatonfüred (egy meccsel kevesebb) 27, ...13. Badacsonytomaj (egy meccsel kevesebb) 12.

U17

BUSC–FC Ajka 2-5 (1-2)

Balatonfüred. Jv.: Török Gy. Balatonfüredi USC: Sztojka (Somogyi) – Sebestyén, Pej (Grósz), Mile (Sárközi), Kovács K. (Spándli), Szakáll, Kutics, Plander, Marton, Zab (Simon), Dallos. FC Ajka: Hriczu – Pákai D., Németh M., Szabó B. (Gyüre Mi.), Pápai Sz. (Lepsényi), Kocsi, Biró (Horváth D.), Csanádi, Gyüre Má. (Modory), Varga Á., Auerbach. Gólszerzők: Szakáll, Mile, ill. Szabó B. (3), Gyüre Mi. (2).

VFC USE–Haladás 3-1 (1-0)

Veszprém. Jv.: Jónás B. Veszprémi Foci Centrum USE: Karsai – Balogh Cs., Páhy, Horváth Cs., Bagi, Kékesi, Farkasdy, Söptei, Sirhán, Matos (Németh K.), Szűcs. Szombathelyi Haladás VSE: Molnár T. – Likerecz (Hosszu), Zugonics, Hende, Cser, Bíró (Pál), Horváth M. (Árvay), Spilenberg, Söptei, Kismarosi (Macoun), Kovács Á. (Varga I.). G.: Balogh Cs. (2), Páhy, ill. Árvay.

ASC–Pápai ELC 1-0 (0-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Tóth A. Andráshida SC: Boczkó – Tóth B., Banitz (Orbán), Kovács M., Gellén, Zsuppán, Lukács (Ujj), Szakony, Szula (Ravadics), Pálfi, Csontos (Káldi). Pápai ELC: Németh B. (Riegler) – Gajdosi, Rozman, Lócsi, Mikóczi, Pente (Balázs), Farkas Á. (Czere), Tihanyi, Boldog (Nagy B.), Szivós, Nagy D. G.: Pálfi.

Az állás: 1. VFC USE 63, 2. Ajka (egy meccsel kevesebb) 63, ...8. PELC (két meccsel kevesebb) 28, 9. Balatonfüred (egy meccsel kevesebb) 27.

U15

Győrújfalu–VFC 0-9 (0-2)

Győr. Jv.: Varga D. Üstökös Dana Győrújfalu: Fekete Bo. (Bauer Z.) – Fejes (Dömötör), Vitéz (Jósvai), Czapáry, Kollár (Horváth B.), Szabó M. (Fekete Be.), Varga M., Tiszttartó, Pánczél (Greco), Gerencsér, Bauer G. VFC USE: Csomai – Bognár, Redencki, Somogyi, Holubecz (Mayer), Ihász, Horváth B., Riba (Tóvári), Gáspár (Horváth P.), Halász (Fülöp), Cadamuro. G.: Redencki (2), Cadamuro (2), Bognár (2), Fülöp, Horváth B., Halász.

PELC–FC Ajka 1-1 (1-0)

Pápa. Jv.: Borbély L. Pápai ELC: Scheller (Vas) – Arizpe Domani Omar (Sós), Tóth M., Lócsi, Szücs, Végh (Kolompár), Kovács K., Horváth Á. (Kolompár Domonik), Ihász, Szalai (Barth), Molnár P. (Oláh). FC Ajka: Krisák – Farkas M., Bódis, Németh D., Egyed (Pákai), Molnár L., Szücs, Csányi M. (Csizmadia), Török-Csillag, Bakos (Horváth D.), Csányi D. (Móritz). G.: Arizpe, ill. Pákai.

U14

VFC USE–Rákóczi 2-0 (0-0)

Veszprém. Jv.: Mihály A. VFC USE: Sebestyén (Gadanecz) – Hideg (Horváth P.), Lakatos D., Eichberger (Talián), Ekbauer, Benke (Nagy Z.), Wittmann (Varga L.), Albrecht, Lakatos K., Sági, Orvos-Nagy (Marosvölgyi). Kaposvári Rákóczi BFLA: Kostyák – Szabó Z., Tóth D., Troll, Horváth L., Tóth M., Szigeti (Ress), Horváth G., Lakatos (Csonka), Somlai, Kárpáti. G.: Talián, Albrecht.

U13

VFC–Credobus 1-3 (0-0)

Veszprém. Jv.: Csizmadia Zs. VFC USE: Fódi – Sipos, Mayer, Kun, Kovács K., Kovács-Eged, Kaszás, Horváth B., Rapali. Credobus Tehetségközpont: Vajas – Máté, Mészáros, Sághy, Dömötör, Kálóczi, Mátyás, Szokolics, Horváth Cs. G.: Sipos, ill. Kószás (2), Mátyás.

U12

VFC–Credobus 8-0 (0-0)

Veszprém. Jv.: Kun A. VFC USE: Börcsök – Horváth K., Csima, Borbély Sz., Szlotta, Franczia, Borbély Z., Keserű, Szilágyi. Credobus Tehetségközpont: Illés – Horváth Á., Nagy Bol., Kovács Á., Umathum, Nagy Bot., Csőrés, Koltai, Kobli. G.: Jáger (3), Lévai (2), Börcsök, Franczia, Csima.