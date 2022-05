Érdi VSE–VLS Veszprém 1-1 (0-1)

Érd, 250 néző. V: Tóth T. Érdi VSE: Kertész F. – Szabó R., Gubacsi, Csiszár, Németh G., Bartos, Kertész B. (Molnár D., 63.), Koós, Révész, Kürti (Fügedi, 87.), Kollega. Megbízott edző: Ebedli Zoltán.

VLS Veszprém: Bonnyai – Rédling, Gulyás G. (Krebsz, 69.), Dobsa, Zachán, Gálfi (Galacs, 65.), Vass, Kovács D., Baldauf, Molnár B., Major (Varga M., 85.). Edző: Pető Tamás.

Az Érd otthonába volt hivatalos a bronzérmes VLS Veszprém, amely Molnár Balázs révén megszerezhette volna a vezetést a meccs elején, de Kertész kapus védte a próbálkozást. A másik oldalon Bonnyainak is akadt dolga, egy alkalommal pedig a kapufát találták el a hazaiak. A vendégek ezt köszönték, a 40. percben Major lépett ki a védők közöt, és a kapu bal oldalába lőtt, 0-1.

Nem hozott sok lehetőséget a folytatás, az Érdnek mégis összejött az egyenlítés. A 64. percben Koós volt eredményes egy szabadrúgás után, 1-1. A házigazda bevihette volna a győztes találatot is, ám helyzetei kimaradtak a folytatásban.

Pető Tamás: - Az első fél órában több helyzetet is elhibáztunk, ekkor el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A második játékrész kiegyenlítettebb játékot hozott.

A VLS a harmadik, az Érd a 14. helyen végzett.