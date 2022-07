A megmérettetésről Gaschler-­Gyeviki Nóra tájékoztatta la­punkat. A kiskunsági buckavidék ezen része nemcsak domborzati formákban, de fedettségben is nagyon változatos, ráadásul a felszínt alföldi viszonyokhoz mérten jelentős, 10-20 méteres szintkülönbségek, változatos buckaformák, mélyedések szabdalják. A ho­mokbuckák szélárnyékos ol­dalai még ma is igen meredek, 35-40 fokos dőlésszögűek, ahol a legördülő homok tovább nehezíti a feljutást. A pár évvel ezelőtti tűzvész után megmaradt sűrű borókások és idős fenyőerdők a futhatóság két szélsőértékét jelentik, hiszen a labirintusszerű bozótfoltok nagy koncentrációt és figyelmet, a fehér erdők vagy nyíltabb területek gyors tempót igényelnek. A versenyzőket ráadásul nemcsak a tájfutó­csemegének ígérkező terep, hanem a nagy meleg is kihívások elé állította, ám a Veszprémi Honvéd SE sportolói jól vették az akadályokat, így kiemelkedően sok érmet és bajnoki pontot tudtak szerezni.

Az első napon az egyéni bajnokság futamait rendezték meg délelőtt a selejtezőkkel, majd délután a döntőkkel. A dobogóra sok veszprémi állhatott fel, közülük is érdemes megemlíteni Máramarosi Ritát, aki N18-ban a második helyezettre is közel négy percet vert, illetve Barát Jázmint, aki tizenegy évesen lett harmadik az N14 kategóriában.

Másnap a váltóbajnoksággal folytatódott a küzdelem, ahol utánpótlás kategóriákban több meglepetés is született, de egyedül a Veszprémi Honvédnak sikerült kétszer is a dobogó tetejére állni. Ezzel az egyesület annyi bajnoki pontot szerzett, hogy megelőzte a Tabáni Spartacust – így a 2017-es pontbegyűjtő csapatbajnokság óta először fordult elő, hogy egy bajnokságon nem a Spartacus állt a pontlista élére.

Eredmények (a klubbal nem jelölt versenyzők: VHS), középtáv, N14: 3. Barát Jázmin. N16: 2. Ódor Laura, … 6. Gaschler Emma. N18: 1. Máramarosi Rita, … 3. Lantai Lili. N20: 4. Lantai Boróka. N21: 3. Mérő Dominika. N50: 3. Németh Zsoltné Bors Melinda. N55: 3. Kaszásné Boa Ágnes. N65: 3. Wieder Ilona. N70: 4. Komár Béláné. N75: 2. Gombkötő Zsuzsanna (VTC).

F18: 2. Bálint Ádám. F40: 5. Vajda Zsolt. F45: 1. Molnár Zoltán. F50: 4. Máramarosi István. F70: 3. Ládi János (BTK), … 6. Bacsó Attila.

Váltó, N14: 2. Heizer Alíz, Barát Jázmin, Gaschler Janka, … 4. Strenner Noémi, Bálint Nóra, Kovács Borbála. N16: 1. Máramarosi Anna, Gaschler Emma, Ódor Laura. N18: 2. Engi Lilien, Máramarosi Dóra, Lantai Lili. N20: 6. Tokai-Kiss Zsófia, Bácskai Eszter, Lantai Boróka. N21: 3. Varsányi Kinga, Mérő Dominika, Máramarosi Rita. N145: 3. Gaschler-Gyeviki Nóra, Németh Zsoltné, Széplaki Erika. N165: 1. Böröczkyné Makai Anna, Lendvai Katalin, Kaszásné Boa Ágnes. N185: 6. dr. Nagy Zsuzsanna, Komár Béláné, Wieder Ilona.

F16: 2. Szalontai Soma, Kovács Jeromos, Nagy Bence. F18: 1. Bálint Gergő, Blaskó Benedek, Barát Miklós. F20: 2. Kovács Márk, Bálint Benedek, Bálint Ádám. F125: 2. Vajda Zsolt, Molnár Zoltán, Molnár Attila. F165: 4. Prill László, Takács Csaba, Egei Tamás. F205: 6. Horváth Tivadar, Andrási Lajos, Bacsó Attila.