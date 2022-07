Az elmúlt években a Covid­helyzet többször is meghiúsította a város legjobb sportolóinak díjazását, elismerését. Pedig a Centrum SE küzdősportolói különösen megdolgoztak a „hátveregetésért”, hiszen közel harminc országos bajnoki érem mellett hét bronz- és egy aranyérmet szereztek a korosztályos Európa-bajnokságokon.

Idén egy újdonsággal rukkolt elő az önkormányzat: nem egy nagy közös rendezvényen méltatják az egyéni és csapatsportok versenyzőit, edzőit, hanem meglátogatják őket edzéshelyszínükön vagy rendezvényeiken, és ott történik meg a díjátadás.

A centrumosok a Cholnoky Jenő Általános Iskolában rendezett honvédelmi sportnap keretein belül vehették át elismeréseiket.

Az önvédelmi bemutatókkal fűszerezett eseményt Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő nyitotta meg.

Ezután adták át a díjakat. Laczkó Benedek a 2021-es Európa-bajnoki első helyezéséért, Barnóczki Boldizsár a 2020-as és 2021-es évben elért négyszeres országos bajnoki és egyszeres Eb harmadik helyezéséért részesült elismerésben. Elismerő plakettet vehetett át a sportolók edzője, Janku Ferenc is.

– A rendezvény célja elsődlegesen az volt, hogy a nyári szünet előtt felkészítsük a gyerekeket különböző veszélyhelyzetekre, és megtanítsuk nekik azok elhárítását, kezelését, megszüntetését, kiemelten az áldozattá válás megelőzését. Mindezt igyekeztünk több oldalról megmutatni úgy, hogy a gyerekek is kipróbálhassák a látottakat. Megnézhették, hogy milyen veszélyhelyzetek alakulhatnak ki a hétköznapokban, és ezeket miként tudják megelőzni, elhárítani. Amennyiben egy ilyen szituációban ők vagy bárki más megsérül, akkor elsősegélyként mit lehet tenni és miként lehet – és kell – valakit újraéleszteni. Továbbá láthatták azt is, hogy a sport segítségével fel tudják magukat készíteni mind fizikálisan, mentálisan, mind technikában hasonló szituáció kezelésére – mondta el Janku Ferenc edző.

Az eseményen a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai tartottak magas színvonalú bemutatókat, amelyek keretében hatástalanított kézifegyverekkel ismerkedhettek meg a gyerekek. Láthattak közelharc- és kézitusa-bemutatót, ahol a puszta kezes és eszközös támadások kivédését gyakorolhatták, és a katonák bemutatták azt is, hogy mi történik és miként kell viselkedni egy igazoltatással egybekötött motozás, átvizsgálás esetén.

Csermák József mentésirányító hétköznapi balesetek (baleseti traumák, törés, ficam, sebek ellátása, újraélesztés) elsősegélynyújtását mutatta be.

A Centrum SE küzdősportolói az önvédelem alapjait (kúszások, mászások, esések, zuhanások, gördülések, tompítások) mutatták be a gyerekeknek, valamint egy-két tipikus utcai szituációt, amelyek között láthattak támadásokat, azok elhárítását, védését, valamint az ellenfél ártalmatlanítását.

– A bemutatókat nagyon élvezték a gyerekek és felnőttek egyaránt. Bízunk benne, hogy jövőre ismét lesz lehetőségünk hasonló rendezvényt szervezni. Most azonban a júliusi és augusztusi sporttáborainkba való jelentkezések zajlanak, ahol hasonlóan érdekes és izgalmas élményekkel várjuk a gyerekeket – tette hozzá Janku Ferenc.