Továbbra is nagy lendülettel halad előre a Telekom Veszprém ebben az idényben, a bakonyiak magabiztosan menetelnek, hazai és nemzetközi porondon is hibátlanok. Előbbiben léptek pályára legutóbb, vasárnap a Tatabányát fogadták az NB I-ben. A vendégek igyekeztek megnehezíteni a házigazda dolgát, Tombor Csaba legénysége alaposan belekezdett és öt góllal is vezetett a bajnoki ezüstérmes otthonában, ám a tatabányaiak nem bírták végig a tempót, hibáikat kihasználta a Veszprém, amely végül tízzel (42-32) győzött.

Elképesztően sok gólt lő idén a Telekom, amely ellen a Bajnokok Ligája-ellenfelek sem úszták meg 30 kapott találat alatt, a Paris SG hálójába 36, a Portóéba 35 „gombóc” került. A riválisoknak egyelőre nem volt ellenszere az elsősorban Rasmus Lauge vezette támadósorra, amelyben az átlövők és a beállósok is eredményesek, no és természetesen nem szabad megfeledkezni a hatékony védekezésből és remek kapusteljesítményből induló gyors akciókról sem. Szóval a Dinamo Bukarestnek sem lesz könnyű dolga az arénában. A románok hazai vereséggel kezdték a BL-szezont, a német bajnok Magdeburggal szemben maradt alul 30-28-ra, majd a dán GOG otthonában 38-38-as döntetlen játszottak. A híres spanyol mester, Xavier Pascual alakulata jó nevekből áll. A bukarestieknél szerepel például a francia Sorhaindo, a spanyol Gurbindo, idén leigazolták a Barcelonától az egyiptomi Ali Zeint, illetve a Dinamót erősíti a balatonfürediek és a szegediek korábbi balkezes átlövője, a cseh Stanislav Kasparek is. A román együttes az előző szezonban hazai környezetben két vállra fektette a Veszprémet, a királynék városában azonban kiütéses vereséget szenvedett.

- Már tavaly is jó csapatuk volt, de nem kiemelkedő. Idén olyan tehetséges játékosokat igazoltak, mint Stanislav Kasparek, Lazar Kukic vagy Ali Zein. Ezek a játékosok sok tapasztalatot hoztak magukkal, így erősebb csapat is lett a Bukarest. Nehéz mérkőzésre számítok - vélekedett a szerb beállós, Dragan Pesmalbek a Veszprém internetes oldalának adott nyilatkozatában, megjegyezve: „A saját játékunkra kell koncentrálnunk. Ha gyorsan kézilabdázunk és sokat futunk, akkor meglesznek az esélyeink arra, hogy megnyerjük a találkozót. Ha felvesszük a Bukarest tempóját, akkor nehezebb dolgunk lesz.”