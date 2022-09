A Paris SG csütörtökön látogat a Veszprém Arénába az A csoport első fordulójában.

Még csak az idény elején járunk, de a veszprémiek már túl vannak egy sor felkészülési meccsen, két bajnokin, valamint a SEHA-liga négyes döntőjén, amelyet megnyertek.

Mindezzel együtt a bakonyiak erőtől duzzadva, nagy lelkesedéssel várják a BL-rajtot, a sorozatban idén is szeretnék megmutatni, hogy a világ legjobbjai között vannak.

Ezt emelte ki Rodrigo Corrales kapus is, aki a Telekom Veszprém hivatalos internetes oldalának nyilatkozott. – Rengeteget dolgoztunk, rengeteget edzettünk. Idén végre volt időnk rendesen felkészülni, nem úgy, mint tavaly az olimpia miatt. A barátságos meccseken és a SEHA-ligában is jól mentünk, bizakodó vagyok – mondta a hálóőr, aki 2020-ban Párizsból igazolt Veszprémbe. Volt klubjával kapcsolatban elmondta: „Biztos, hogy nyerni szeretnének majd, főleg a Nantes elleni vereség után, de mi is azon leszünk, hogy győzelemmel kezdjük a BL-szezont.”

A mérkőzés csütörtökön 18.45-kor kezdődik.