Kiváló, késő nyári időben kezdődött a találkozó. A hazai nézők abban bíztak, hogy az elmúlt hetek jó formáját sikerült megőriznie a BFC-nek. A kezdés után azonnal a fürediek ragadták magukhoz a kezdeményezést, és próbálták a kapujához szegezni a vendégeket. Ennek a 21. percben lett eredménye: egy jobb oldali szögletet Szabó B. végzett el, az élesen belőtt labdát a meglepett Kojnok 5 méterről a saját kapujába lőtte. Öngól, 1-0. Ezután is a Füred irányította a játékot, folyamatosan alakították ki a helyzeteket a piros-fehérek. A 44. percben növelhette volna előnyét a BFC: a középen meginduló Bene Róthot ugratta ki, aki az alapvonalról középre adott, ám a támadást kísérő Bene senkitől sem zavartatva, 5 méterről a jobb kapufa mellé lőtt.

A szünet után sem változott a játék képe, a Balatonfüred irányított, így nem is volt meglepő, hogy az 55. percben újabb gólt szereztek a hazaiak: egy kezezést követően a jogosan megítélt büntetőt Szabó B. értékesítette, 2-0. Ezután egy kicsit leült a játék, igazi helyeztet ekkor egyik csapat sem tudott kialakítani. Majd a 85. percben váratlanul szépítettek a vendégek: egy jobb oldalról belőtt labdát az elmélázó hazai védők között Csepregi 3 méterről a hálóba lőtt, 2-1. Ettől beindul a vendégcsapat, rohamokat indítottak az egyenlítésért, míg a Füred kontrákra rendezkedett be. A kitámadó vendégekkel szemben Szabó G. és Róth is egyedül vezethette a labdát a kapura, ám mindketten elhibázták a helyzetet, így az eredmény már nem változott.