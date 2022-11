A két gárda eddig ellentétes őszi utat járt be a kézilabda NB I-ben, míg a mieink egy diadallal és hét vereséggel a tizenharmadikak, addig a jelenleg második helyen álló címvédő hét győzelem mellett egyszer kapott ki. A hétvégi pontokat emiatt is minden bizonnyal a Tisza-partiak szerzik meg, akik a Március 15. utcai teremben is diktálhatják a tempót, de a várható dominanciájuk nem jelenti azt, hogy Éles Benedekék ne tudnának apró részfeladatokat megoldani a 60 perc során. Példának okáért, hogy ne legyenek túlzottan megilletődve, ám levetkőzhetnék a görcsösségüket is, ami a zajló bajnokságban jellemzi őket.

Konkoly Csaba vezetőedző biztosan szívesen venné, ha lenne tartásuk és derekasan küzdenének. A lelkiállapotuknak jót tenne, ha bizonyos teendőket megvalósítanának, de az is üdvözítő lenne, ha mindenki, aki pályára lép a soraikban, hozzá tudna tenni valamit a teljesítményükhöz. Arra kell törekedniük, hogy a jó periódusaikat minél tovább kitolják.

Az Európa Liga-szünet miatt (legközelebb november 22-én a portugál SL Benfica otthonába látogatnak) most kicsivel több idejük jutott a felkészülésre, így talán nem vétenek annyi technikai hibát, és helyette dicséretet kapnak a küzdeni tudásukért, az akarásukért, a csupa szív produkciójukért. A szakvezetőjük abban reménykedik, hogy elégedett lesz a tanítványai hozzáállásával. A szurkolóik pedig abban bíznak, hogy a közelmúltbeli fiaskók nem vették el a sportolók kedvét, önbizalmát.