Dinamo Bucuresti-Telekom Veszprém 31-31 (13-16)

Bukarest, 3700 néző. V.: Marin, Garcia Serradilla. Dinamo Bucuresti: Ghedbane – AKIMENKO 7 (1), GURBINDO 3, KUKIC 5, MAMDOUH 4, ALI ZEIN 6, G. Pascual. Csere: Bucataru (kapus), Kasparek 1, Sorhaindo, Militaru, Kuduz 2, Ghionea 3 (2), Negru, Bokhan. Edző: Xavier Pascual.

Telekom Veszprém: Corrales – VAJLUPAU 7 (4), Lauge 2, Sipos, Nilsson 3, ED-DERA 4, ELÍSSON 4. Csere: Cupara (kapus), NENADICS 7, Ligetvári, Pesmalbek, Mahé 1, Ilic Z., STRLEK 3, Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 4/4.

Idei utolsó BL-fellépésére készült a Telekom Veszprém, amelyre nem várt könnyű meccs a remek erőt képviselő Dinamo otthonában. A bakonyiak a sérült Omar Jahja nélkül, de a felgyógyult Rasmus Laugéval a csapatukban álltak fel. És hát természetesen ott volt Petar Nenadics is, aki ezúttal is rögtön felvette a vezérszerepet.

A mérkőzés első gólját ugyan a bukarestiek szerezték Ali Zein révén, azt követően viszont a Veszprém vette át az irányítást. A vendégek rendre vezettek, a házigazda egyenlített – ez volt a forgatókönyv, 9. perc: 5-5.

Corrales hetest védett, jókor, hiszen a Dinamo átvette volna a vezetést. Nem sokkal később sikerült előnybe kerülniük Xavi Pascual tanítványainak, Akimenko lerohanásból volt eredményes, 7-6.

Ezután viszont a bakonyiak időszaka következett, Nenadics már négy találatnál járt, amikor 8-8-at mutatott az eredményjelző. A szerbet színészkedésért két percre kiállították, de ez sem zavarta meg a hazaiaknál taktikusabb és pontosabb kézilabdát játszót veszprémieket.

Hárommal vezetett a Telekom, 9-12-es állásnál időt kértek a hazaiak. Ez sem segített, sőt a 26. percre négyre nőtt a különbség, 10-14. Remekül védekezett a vendég együttes, és a rohanásból is jobban jött ki az Ilics-csapat, 11-16. Ghionea szépített hétméteresből, majd az utolsó támadását csúnyán elrontotta a Veszprém, Kuduz pedig az üres kapuba lőtt, így háromra olvadt a vendégek előnye (13-16) a szünetre, de összességében így is elégedettek lehettek a félidővel a bakonyiak.

Két gyors hazai találattal indult a második játékrész, rövid idő alatt felzárkózott a Bucuresti, 15-16. Gurbindo labdát lopott és egyenlített, 33. perc: 16-16.

Ilics kénytelen volt időt kérni. Újabb labdaszerzés után Akimenko lőtt az üres veszprémi kapuba, 17-16.

Nagyon kellett Corrales védése, a másik oldalon viszont Elísson csak a kapufát találta el. Ghionea nem hibázott a büntetővonalról, 18-16.

Hat perc kellett a második félidőben az első vendéggólhoz, ed-Dera törte meg a hullámvölgyet. Kezdett éledezni a Telekom, Corrales védései is kellettek ehhez, igaz, a másik oldalon Bucataru is bemutatott pár bravúrt.

A 40. percben ed-Dera egalizált, 19-19. Az egyiptomi jól kézilabdázott, majd Vajlupau és Mahé volt eredményes, visszavette a vezetést a Telekom, 43. perc: 20-22. Gyorsan jött a hazai egyenlítés, folytatódott a szoros küzdelem.

Megint ellépett kettővel a vendégcsapat, 24-26, Gurbindo szépített, majd Kukic volt eredményes a hazaiak által alkalmazott 7 a 6 elleni játékban, 26-26.

Vajlupau nagyon szép csel után szerzett gólt, Cupara pedig védett a másik oldalon. Ezzel együtt szívósan tapadt a Dinamo, öt perccel a vége előtt Nenadics talált a kapuba, 29-30.

Strlek kapufáját követően Nilssont két percre kiállították, Kukic egyenlített. Két perccel a vége előtt Cupara ziccert védett. Nenadics 10 méterről bombázott a sánc mellett a hálóba, Mamdouh egyenlített, fél perc maradt hátra. Ilics időt kért, 14 másodperce maradt a Veszprémnek a győzelem megszerzésére. Természetesen Nenadics vállalta el a lövést, a labda eljutott a kapuig, de Ghedbane valahogy „összekaparta” a gólvonal előtt. Maradt a döntetlen.

Felemás félidőket produkáltak a csapatok, ahogyan arra számítani lehetett, szoros küzdelmet hozott a párosítás. A románok arra készültek, hogy meglepik a Veszprémet, ez nem jött össze, de a végén a hazaiak örültek az egy pontnak. A Telekom ezzel a döntetlennel pontszámban beérte az A csoport éllovasát, a Paris SG csapatát. A duót a Magdeburg követi a tabellán két pont lemaradással. A BL csoportköre február elején folytatódik.