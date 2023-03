Borgulya István, a Balatonfüred vezetőedzője úgy értékelt a Naplónak, nehéz bármit is mondani a találkozóról, ment a pálya talaja nem tette lehetővé a folyamatos játékot, így a meccs számára szakmailag értékelhetetlen. A két csapat igyekezett, „gyűrte” egymást, amiből talán a vendégek jöttek ki jobban. Ezt az első 45 percben tapasztalt fölényt jelzi az is, hogy a helyzeteik mellett lőttek egy felső kapufát is a fürediek. Aki ezt a fölényt megkérdőjelezi, annak elég a 38. percre gondolnia, amikor is Bartha passzolt Róthoz, aki visszaadta labdát társának, és a füredi játékos 8 méterről góllal fejezte be a támadást, 0-1.

A szünet után mindent egy lapra tett fel a házigazda, sokat volt a levegőben a labda, nagy volt a küzdelem. Ebben az időszakban mindkét csapat részéről „bármi benne volt” a meccsben, de a Balatonfüred megvédte az előnyét és a legutóbbi Gyirmót II elleni siker után újabb fontos három pontot szerzett.

Móri SE - Balatonfüredi FC 0-1 (0-1)

Mór, v.: Büki.

Móri SE: Kovács - Tölgyesi - Zsédelyi (Hajdu 53.), Szombati (Paulik 76.), Gosztonyi, Kovács (Végvari 79.), Tar, Varga, Sötét, Bozai, Jancsó. Edző: Bozai Attila.

Balatonfüredi FC: Sevinger - Farkas D., Szalai, Sárossy (Tóth 87.), Szabó II Bence, Róth (Imre I. 79.), Lasz, Pécseli, Bartha, Szabó Bence (Zsiga 65.), Géringer. Edző: Borgulya István.