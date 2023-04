A kupán Waller Ármin serdülő korcsoportban 44 kilogrammban bronzérmet szerzett. Fleisz Dorka, Karakai Fiametta, Szabó Dániel és Tira Simon az 5. helyen zárt. Tamás Marcell nem ért el helyezést, illetve az FSB egyik kiválósága, Pauer Hanna mérlegelése érvénytelen lett, így nem léphetett szorítóba, pedig komoly esélyesnek számított a kategóriájában.

– Sajnos menet közben több sportolónk is lesérült, illetve a sorsolásnál is komoly rutinnal rendelkező ellenfeleket kaptunk. Ez is egy állomás volt, jön a következő – nyilatkozta lapunknak Tira Marius az FBS elnöke.

A Felsőörsi Bokszuli SE 2020-ban nyitotta meg kapuit, és a 2022-es évben az ország 33. legsikeresebb ökölvívó-egyesületévé lépett elő a 120-ból.