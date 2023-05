A mérkőzés előtt megrendezett családi napnak köszönhetően sok fiatal focipalánta volt a lelátón, akik végig nagyon lelkesen és sportszerűen buzdították a hazai csapatot. A félidő elején a hazaiak azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, és igyekeztek a vendégeket a kapujuk elé szorítani, de igazi nagy helyzetet nem sikerült kialakítaniuk.

A 6. percben némileg váratlanul megszerezte a vezetést a Nagykanizsa: egy bal oldalon előrevágott labdával ártalmatlan helyzetben Szilágyi kevergetett, és az érthetetlenül behátráló hazai védőkkel szemben a 16-os sarkáról váratlanul a jobb alsó sarokba lőtt, 0-1. A vendégek gólja nem szegte kedvét a hazaiaknak, és próbálkozásaik már a 9. percben meghozták az egyenlítést: jobb oldalon futott a Füred támadása, az előretörő Szalai Pétertől került a labda Zsiga Máté elé, aki 8 méterről bombázott a kanizsai kapu bal oldalába, 1-1. Ezt követően továbbra is a Balatonfüred irányította a játékot, míg a vendégek gyors ellentámadásokat próbáltak vezetni, de komolyabb helyzetet egyik csapatnak sem sikerült kialakítani, míg egy esetben a vendégek büntetőterületére betörő Zsiga tűnt el furcsa körülmények között a védők gyűrűjében, azonban a játékvezető sípja néma maradt, így a jogosnak tűnő büntető elmaradt. Már mindenki a szünetet várta, amikor a 46. percben ismét vezetéshez jutottak a vendégek: Szilágyi lemásolta első gólját, azzal a különbséggel, hogy most a jobb oldalról tört be a hazaiak 16-osára, és 14 méterről bombázott a jobb felső sarokba, 1-2.

A második félidőben a hazaiak nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, míg a vendégek továbbra is inkább az eredmény megtartására törekedtek, és legfeljebb kontratámadásokból próbáltak eljutni a füredi kapuig. A hazaiak erőfeszítései végül a 86. percben hozták meg az egyenlítést: a vendégvédők a 16-os előterében Szabó Bencével szemben szabálytalankodtak, a szabadrúgást maga a sértett végezte el, és 17 méterről laposan a kanizsai kapu bal alsó sarkába lőtt, 2-2. A hazai egyenlítést követően mindkét csapat rohamot indított a győztes találat megszerzéséért, és a szerencse a vendégek mellé szegődött, akik a 90. percben szerezték meg a mindent eldöntő találatot: füredi labdavesztést követően a bal oldalon futott a kanizsai kontra, és az alapvonal közeléből átívelt labdát a hosszú oldalon érkező Jánosi – az elmélázó hazai védelem mellett - egy méterről fejelte a kapuba, 2-3.

Összességében elmondható, hogy mérkőzés nagy részében fölényben játszó Balatonfüred legalább egy pontot megérdemelt volna a hazai védelem megingásait kíméletlenül kihasználó Nagykanizsával szemben.

Balatonfüredi FC - FC Nagykanizsa 2-3 (1-2)

Balatonfüred, 500 néző. V.: Horváth.

Balatonfüredi FC: Sevinger - Szalai, Sárossy (Imre, 56.), Róth (Farkas, 46.), Zsiga, Lasz (Csernyicki, 76.), Pécseli, Szabó, Tóth, Rádai (Szabó II, 46.), Géringer. Edző: Borgulya István.

FC Nagykanizsa: Borsi – Kovalovszki, Szanyi (Kószás, 57.), Bence, Szabó P., János, Godzsajev, Szilágyi, Szökrönyös D. (Kondor, 82.), Lőrincz, Sági (Józsa, 82.). Edző: Gombos Zsolt.