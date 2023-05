A szervátültetettek legrangosabb eseményén a résztvevők ismét megmutatták, hogy az egészségesekhez hasonló eredmények elérésére képesek. A versenyen 45 ország sportolói vettek részt, a magyar csapatban 20 vese-, 6 máj-, 3 csontvelő- és 3 szívátültetett induló 11 sportágban képviselte Magyarországot. A nemzetközi eseményen a sikeres hazai kvalifikációnak köszönhetően Gelencsér Róbert is részt vehetett, aki hosszú évek óta a szervátültetett válogatott oszlopos tagja, és kiváló eredményeinek köszönhetően többször jelölték az év fogyatékkal élő férfi sportolója címre, melyet 2015-ben és 2019-ben el is nyert. A pápai versenyző gyermekkorától kezdve sportol, enélkül elképzelhetetlennek tartja az életét, bár a vesebetegség évekig korlátozta. Róbert egyéniben és csapatban is a rajtvonal mögé állt – és ahogy azt tőle megszokhattuk – ezúttal is szállította a jobbnál jobb eredményeket.

– Az első versenyszámom a már szokásosnak mondható öt kilométeres utcai futás volt, szebbnél szebb helyeken keresztül vezetett az útvonal, egy nagyon nehéz pályán, egyfajta ráhangolódásként tekintettem a versenyre, ahol végül nyolcadik helyen értem célba – elevenítette fel az eseményt a pápai atléta. – Néhány nappal később előbb a távolugrást, majd a 100 méteres síkfutást rendezték, ezt követően pedig a 200 méteres egyéni futam és a 4x100 méteres váltó várt rám. 100 és 200 méteren jó erőben éreztem magam, bizakodva vártam a startpisztoly eldördülését. Szerencsére a későbbi eredmények igazolták is optimizmusomat, hiszen előbb távolugrásban, majd 100 méteren is mindenkit magam mögé tudtam utasítani. 200-on nagyon figyeltem arra, hogy az általam kigondolt taktikát betartsam, és olyan pályán futhassak, amin látom a riválisokat. Ez sikerült is, és bár az utolsó 50 méteren éreztem a verseny nehézségét, meg tudtam szerezni harmadik aranyérmemet, aminek nagyon örülök, úgy érzem, amiért mentem, azt el tudtam érni.

A sportoló azt mesélte, a versenyek között egy kis kikapcsolódásra is volt lehetőségük, többek között ellátogattak az óceánhoz, egy állatkertbe, volt városnézés, a Magyar Házban pedig egy fogadáson is részt vettek az ausztráliai magyar nagykövettel, Csenger-Zalán Zsolttal. Róbert hálás mindazoknak, akik szurkoltak neki és hozzásegítették a jó eredmények eléréséhez.

– Szeretném megköszönni mindenkinek a sok üzenetet, gratulációt, hálás vagyok Áldozó Tamás polgármester úrnak, aki a polgármesteri keretből anyagilag támogatta a világjátékokon való részvételemet, a családomnak a felém tanúsított türelmét, biztatását. Most szeretnék egy kicsit pihenni, aztán meglátjuk, hogy hazai és nemzetközi szinten milyen feladatok várnak rám.

A magyar delegáció hat arany-, 15 ezüst-és nyolc bronzérmet gyűjtve a részt vevő országok rangsorában a 11. helyet szerezte meg.