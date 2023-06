Kisvárdán ér véget az NB II-es Nyíregyháza Spartacus FC és az NB III-as Practical VLS Veszprém párharca, amely arról dönt, hogy melyik együttes szerepel a következő idényben a második és melyik a harmadik osztályban.

Az első mérkőzésen, Ajkán gól nélküli döntetlen született, így teljesen nyitott a kérdés. A felek között nem lehetett felfedezni különbséget, a bakonyiak minden szempontból felvették a versenyt a papíron jobb játékosállománnyal rendelkező vendégekkel. Kicsit bosszús is volt Pető Tamás, a VLS mestere, hiszen a hajrában több komolyabb helyzet is adódott, egy kapufa is akadt, nem beszélve arról, hogy egy jogosnak tűnő büntető maradt el.

A Nyíregyháza is betalálhatott volna, a második félidő elején például egy óriási lehetőséget puskázott el, ám összességében a veszprémiek álltak közelebb a gólhoz.

Az alföldiek az első meccs második félidejében elveszítették első számú támadójukat, az egyébként Veszprém vármegyei származású Novák Csanádot az 53. percben sérülés miatt kell lecserélni, kérdés, ő tud-e játszani a visszavágón. Ha nem, az megkönnyítheti a bakonyiak dolgát, persze még így is bőven akad veszélyes nyíregyházi játékos, akire figyelni kell.

A bakonyiaknál két hiányzóról tudunk, Iszlai Bence még az utolsó előtti bajnoki fordulóban sérült meg, ő a Tatabánya elleni, bajnoki címről döntő összecsapáson sem játszott. Mellette Tóth László nem bevethető.

A Veszprém csapata szombaton kora délután indul útnak, a mérkőzés - amelyet az M4 Sport élőben közvetít - 17.30-kor kezdődik. Az összecsapásra komoly az érdeklődés, több ezer nyíregyházi szurkoló várható, még úgy is, hogy idegenben játszik a csapat. A hangulat tehát adott lesz, jó hír, hogy a bakonyi vármegyeszékhelyről is érkeznek nézők, drukkerek az összecsapásra.

A VLS a találkozón nyugodtan játszhat, a nyomás inkább a Nyíregyházán lesz, amely valószínűleg nem ugrik majd egyből neki ellenfelének, de az elvárás az lesz, hogy támadjon, kezdeményezzen. Ha nem születik gól, egyre nagyobb lesz a kényszer és a vendégek előtt területek nyílhatnak. Ez persze csak egy forgatókönyv a sok közül, de az biztos, hogy a bakonyiak fel tudják venni a versenyt ellenfelükkel és ebből bármi kisülhet.

Döntetlen eseték kétszer 15 perces hosszabbítás következik, ha az sem dönt, akkor büntetőrúgásokkal ér véget a párharc.