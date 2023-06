Gyöngyösi AK – Pápai Perutz FC 3-0 (1-0)

Gsz.: Oravecz, Szilágyi, Márkus

Gyöngyösi AK: Tóth – Szilágyi, Forgó, Márkus, Oravecz (Mihályi 83.), Szabó V. (Dudás 83.), Szentannai (Babarcsik 74.), Czinkóczi, Nagy-György, Szabó T. (Ludányi 83.), Lekli (Tóth 61.)

Perutz FC: Varga – Gajdosi (Mikóczi 77.), Cser (Bognár 61.), Nagy B., Varga B., Kun-Szabó (Bódai 83.), Rozman, Nagy D., Pető, Hauser, Benecz (Farkas 77.).

Négy-öt órás buszozás után két alapembere, Horváth Tamás és Nagy Krisztián nélkül készült egy idegenbeli bravúrra a pápai alakulat. Az odavágóhoz hasonlóan ezúttal is a Perutz kezdett jobban, veszélyes helyzeteik voltak, sőt kapufát is lőttek, ám mégis a hazaiak kerültek előnybe: a 39. percben Oravecz kapott egy jó labdát Márkustól, aki egy átvétel után a hosszú felső sarokba bombázott 1-0. Az 59. percben a pápaiak hálóőre, Varga Péter percei következtek, aki egy szöglet után előbb a gólvonalról mentett, majd Lekli ziccerét védte. A megismételt sarokrúgást Czinkóczi fejelte kapura, újabb kapusbravúr, ám Szilágyi érkezett a kipattanóra és a gólvonal mögé továbbított 2-0. A 78. percben Oravecz tekerte középre a játékszert, ahol Márkus emelkedett a legmagasabbra 3-0. A folytatásban több találat nem esett, bár a Perutz nem tudta kiharcolni az NB III-ban való szereplés lehetőségét, küzdeni akarásáért és a bajnokságban mutatott teljesítményéért így is minden dicséretet megérdemel.

Kun-Szabó Attila: Több mint ezer hazai néző előtt jól kezdtünk, helyzeteink voltak, kapufát lőttünk, aztán egy egyéni hiba után az ellenfél megszerezte a vezetést. Az egyéni párharcokat ők nyerték, sajnos a második félidőben az újabb bizonytalanságainkat az ellenfél ismét góllal büntette. Úgy gondolom, elégedettek lehetünk a szezonnal, kevesen gondolták, hogy egy teljesen újjászerveződött, fiatal csapat a második helyen végez a bajnokságban és partiban lesz az NB III-ért. Gratulálok a srácoknak, jövőre ismét megpróbáljuk.