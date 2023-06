Az egyesület az alapszakaszban csak egyetlen győzelmet számlált, így utolsó helyezettként „kvalifikálta” magát az alsóházi rájátszásra, ahol, mint utóbb kiderült: nem tűnt lehetetlen vállalásnak a bennmaradásuk kiharcolása. – A srácok a play-offban becsülettel tették a dolgukat, nem rágódtak azon, ami velük tavaszig történt, kizárólag a folytatásra koncentráltak – mondta Horváth Ákos vezetőedző, aki menet közben Naményi Márktól vette át a gárda irányítását. A tanítványai a két győzelemig tartó első és második körben sem feltartott kézzel léptek pályára. Előbb a Phoenix-MT Fót ellen sem nekik állt a zászló, kis híján mégis megragadták az esélyt, a sorsuk többször is a saját kezükben volt, vagyis megnyerhették volna a párharcot, ám végül összesítésben kettő-egyre kikaptak. Később a Nagykőrösi Sólymok KE-t hasonló arányban, óriási csatában múlták felül, és mivel ilyenformán belekapaszkodtak az utolsó szalmaszálba, jöhetett az osztályozó a zöld csoport második helyezettjével. A Budafoki KK mindent egybevetve jobbnak bizonyult náluk, igaz, a VKK a visszavágón sokáig jobban, bennmaradásra állt. Azonban ahogy az egész szezonban, a „túlórában” is hullámzóan teljesítettek, az ellenfeleik pedig könyörtelenül kihasználták a megingásaikat.

– Mindez már csak történelem, noha bizakodtunk, nem éltünk a lehetőséggel, pedig a sorsunk a saját kezünkben volt – húzta alá Naményi Miklós klubvezető. Összességében nem sikerült felülemelkedni a forráshiány okozta problémáinkon, de mint korábban utaltam rá, az osztályváltás okán nincs világvége-hangulat nálunk. Ha úgy tetszik, most már tudjuk, hol a helyünk. Mivel pénzügyi szempontból nagyon nehéz volt a szezonunk – a költségeink ugyanis jelentős mértékben megemelkedtek, míg a tervezett bevételeink előre nem látható ütemben érkeztek; néha az is felmerült kérdésként, hogy „egyáltalán életben maradunk?” –, a jövőt illetően ragaszkodunk azon elképzelésünkhöz, hogy a folytatást az utánpótláskorú növendékeinkkel képzeljük el, valamint a felnőtteknél már bemutatkozott társaikkal.

Mint megtudtuk: a felnőttkeretben nem várhatók nagy változások, legfeljebb egy-két távozó lehet. A Veszprémi Utánpótlás KE-től ellenben több 17-18 éves tehetség is felkerülhet az ilyenformán tovább fiatalodó nagycsapatba. Nekik alighanem jobb is, hogy ősztől az NB I/B Zöld csoportjában pallérozódhatnak tovább, ott minden bizonnyal több sikerélményben lehet részük. A még nem kész játékosokra amúgy nem raknak terhet azzal, hogy minél előbb vissza kell jutniuk a piros csoportba, tudniillik ott is lesz azért konkurencia. Naményi Miklós végül, de nem utolsósorban említést tett a klubjuk és az Athlete Plus év elején létrejött partnerségéről, amely új dimenziót nyithat a kosárlabdázók számára. A globális szervezet tagjai ugyanis a sportág legmagasabb szintű szervezeteivel és edzőivel állnak kapcsolatban. – Az együttműködésnek az a célja, hogy világszerte lehetőségeket nyújt fiatal magyar sportolóknak, valamint, hogy városunkban letegye egy közös nemzetközi akadémia alapjait. A megállapodás révén kinyílt számunkra a világ. Júliusban egyébiránt egy nemzetközi tábort szervezünk Veszprémbe, aminek a programja Európában is egyedülálló, ami a földkerekség számos pontjáról több mint száz fiatal sportolót, edzőt, szakértőt és játékosmegfigyelőt köt majd össze egymással – jegyezte meg az ügyvezető.

Ha erre, illetve a korosztályos műhelyeikben zajló színvonalas munkára gondolunk, akkor – kiesés ide vagy oda – fényes jövőkép rajzolódhat ki a kosárlabdázók előtt.