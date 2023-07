- Örömmel ad otthont a város a tókerülő vitorlásversenynek, hiszen Balatonfüredet a vitorlázás bölcsőjének is nevezik, ezt Hári Lenke, a város alpolgármestere mondta. A Kékszalag több évtizedes múltra tekint vissza, a részvétel kivételes sportteljesítményt követel, nem beszélve a különleges látványról, mely idegenforgalmi szempontból is rendkívül jelentős. Az alpolgármester aláhúzta, a város Kékszalag előtti tiszteletét jelzi, hogy róla több mindent elneveztek, így kikötőt és sétányt. -Hasonlóan az összes vitorlásversenyhez, a Kékszalagnak sincs favoritja. Az szinte biztosra vehető, hogy az idén is a balatoni katamaránflotta egyik tagja kerüli meg a leggyorsabban a tavat. Az abszolút értékelés szerint is a többtestű hajók lesznek az élmezőnyben. Nagy kérdés, hogy megdől-e a 2022-es győztes Raiffeisen Fifty-Fifty időrekordja a 7 óra 13 perc 21 másodperces idő, amivel jelenleg a csúcstartók, hangsúlyozta Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) főtitkára. Hozzátette, a Kékszalag a Balaton ünnepe, a verseny fő üzenete az alapítók céljával összhangban áll, miszerint a tó, a vitorlázás mindenkié. Ennek jegyében már nemcsak egy versenyről van szó, hanem egyhetes programsorozatról, amelyben számos parti és vízi programot, több vitorlásversenyt szerveznek.

Fotó: Kovács Erika

A Kékszalag különlegessége, hogy sok kis versenyt és párharcot foglal magában, hiszen több mint 30 hajóosztályban és értékelési csoportban versenyeznek a csapatok. Emellett a regatta a sportszerűségről szól. Hiszen a verseny közben többször is a vitorlázók a fair play jegyében segítenek a másiknak. A Kékszalag az elszántság versenye is, mivel sokan 24-36 óra vitorlázás után sem adják fel, hanem a rendelkezésre álló 48 órás limit lejártáig küzdenek az elemekkel. A főtitkár elmondta, az MVSZ a Magyar Telekommal és a Samsunggal együttműködve egy külön stúdiót állított fel Balatonfüreden, amely folyamatosan közvetíti majd a verseny állását a Kékszalag Facebook-oldalán és az Origón, emellett beszámolnak a kísérő rendezvényeikről is, a verseny ideje alatt, 48 órán át. Ilyenre még nem volt példa a magyar vitorlázás történelmében, forradalmi újításnak számít. A verseny az Airmoniq nyomkövető applikáció segítségével is követhető lesz. A verseny névadó támogatója ötödik éve a Raiffeisen Bank. Zolnai György, a névadó főtámogató bank vezérigazgatója az idei futamon izgalmas befutót vár. Idén is olyan digitális innovációk segítik a küzdelem követését, amelyek 5-10 éve még szinte elképzelhetetlenek voltak, különösen a viadal közvetítését tekintve. -A hagyományokhoz híven idén júliusban is visszatér Balatonfüredre az Audi, az 55. Kékszalag fő mobilitási partnereként. Márkánk nem csupán támogatóként szerepel a sportág ünnepévé vált versenyen, hanem aktív közreműködőként számos programmal is színesítjük a rajtnak otthont adó Balatonfüred vitorlásforgatagát, közölte Zakariás Fruzsina márkaigazgató. Így a Vitorlás téren bemutatják a legfrissebb modelleket. Idén is megrendezik a látványos Audi Speed Challenge gyorsasági versenyt péntek délután, a balatonfüredi móló előtt, ahol a leggyorsabb katamaránok mérik össze tudásukat, amit a nézők testközelből nézhetnek meg. -Az idei Kékszalagon nagy lépést tehetünk a sport népszerűsítéséért. Már korábban felvetődött az igény a teljes verseny közvetítésére, azonban digitalizáció nélkül az élmény átadása szinte lehetetlen lenne.