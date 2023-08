Igen, játék és sport, melynek során a játékosok nyilakkal dobnak célba egy kör alakú céltábla különböző pontértékű szektoraira. E sportnak két ága van, a steel és a soft. Profi, amatőr világszervezete és magyar szövetsége működik. Hogy lehetne e sportágat népszerűbbé tenni a fiatalok körében? Erről és a nagy múltú Wings Dart Club megújításáról, útkereséséről, terveiről beszélgettünk a csoport aktivistáival, Kaufmann Krisztiánnal és Hortobágyi Jánossal, felidézve a sportág és a zirci klub múltját.

A játékot egy angol íjász ötlete alapozta meg több száz évvel ezelőtt, aki egy pubban a falra akasztott farönk szeletbe kezdett dobálni, a dobás értékének mérésére a fa évgyűrűit használták. VIII. Henrik király a 16. században ékes darts-nyilakkal kedveskedett egyik feleségének. Az első versenyt 1927-ben rendezték több mint száz résztvevővel, tíz évvel később már 280 ezren vettek részt a News of World Darts Championship megmérettetésen, tizennégyezer néző előtt. Az első szabálytervezet a 18. században született. A nemzetközi szövetség, a World Darts Federation 1976-ban alakult és 1992-ben 48. tagként soraiba felvette a Magyar Darts Szövetséget. A darts – tapasztalat bizonyítja – javíthatja a tanulmányi eredményt, mert önfegyelemre tanít, fejleszti az állóképességet, a logikai, kombinációs készséget, a koncentrációt.

A bakonyi kisvárosban Kaufmann Ferenc szenvedélye indította el a Wings Dart Clubot a pinceklubban, megszűnése után a művelődési házba költöztek. A hazai darts mozgalom második évtizedében eredményeik alapján a legjobban teljesítő közösség volt az övék, az egész magyar mezőnyben a legjobbak közé tartoztak. Erős játékosaik voltak. Kaufmann Krisztián a székesfehérvári Gilde D.C., valamint a budapesti Vasas kölcsönjátékosaként kétszeres csapat Európa-bajnok lett és első magyarként Bezzeg Nándorral részt vehetett a profik csapat világbajnokságán. Ma is büszkeséggel tölti el, hogy találkozhatott a „nagyokkal”, Phil Taylorral és Michael von Gerwennel. Tax Tibor az ifjúsági steel Világ Kupát nyerte meg és több országos, valamint nemzetközi kupa győztese volt, Dobos Tímea a soft Compumatic világbajnoki címét szerezte meg, kétszeres soft Európa bajnok lett, a csapat két egymás utáni évben nyerte meg a kiemelt országos steel bajnokságot.

Az utóbbi időszak megpróbáltatással teli időszak volt a zirciek életében. A pandémia idején szüneteltették tevékenységüket. A művelődési központ megszűnése után a volt MHSZ épületben kaptak egy termet, de a téli időszakban az intézményt a takarékosság jegyében bezárták. Kérésükre, miután a fűtés költségeit felvállalták, versenyeket hirdethettek. Ezzel egyidejűleg, tavaly télen Nagyesztergárról megkereste a zircieket Hortobágyi János, hogy néhány tagtársával együtt csatlakozna hozzájuk. Modernizálták a felszerelést, új táblákat, tableteket vásároltak, korszerűsítették a világítást, megújulva várták sporttársaikat. Tavaly 17 versenyt szerveztek, melyre mintegy ötszázan érkeztek az ország több pontjáról. Jelenleg közel húsz tagjuk van, nemcsak zirciek, távolabbi sporttársak is csatlakoztak hozzájuk. Közeli célként tűzték ki a klub hivatalos bejegyzését, mely által lehetőségeik is bővülnének. Ez a sportág is költséges, kiadásaikat önerőből fedezik, nagy szükségük lenne szponzori támogatásokra. Egy-egy versenyen való részvétel – utazás, nevezési díj – fejenként 10-15 ezer forintba kerül. Nem adják fel, mert vallják, a nagy múltú klubot nem szabad veszni hagyni.

Tagjaik körét bővíteni szeretnék, örömmel várják az érdeklődő fiatalokat. Az év végéig elkészítették versenynaptárukat, Zircre várják sporttársaikat augusztus 26-án, szeptember 16-án, október 14-én és 28-án, november 18-án és december 16-án.