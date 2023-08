Pápai versenyző sikerei 2 órája

A nyílt vízi úszás nagyobb kihívást jelent

Több hazai és nemzetközi nyílt vízi versenyen is sikerrel szerepelt a Pápai Úszó SE sportolója, Horváth Rebeka. A 20 éves úszó Ausztriában és Tatán több alkalommal is dobogóra állhatott, sőt a Balaton-átúszáson is ott volt az élmezőnyben.

Egyre jobb eredményeket ér el a pápai úszó Forrás: Horváth Rebeka

Rebeka 2019-ben vett részt első nyílt vízi versenyén, a Balaton-átúszáson. Itt tetszett meg neki a sportág, ezután pedig több hazai és nemzetközi kupán is vízbe ugrott. – Idén beneveztem az Alpen Adria Swim Cup nevet viselő osztrák kupasorozatba, mely hat állomásból áll, ebből négyen tudtam részt venni – emlékezett vissza a versenyző. – Az első állomáson öt kilométeren harmadik lettem, ezután ugyanebben a sorozatban két második helyet sikerült begyűjtenem, a legutóbbi különösen emlékezetes volt, hiszen a Millstatti-tónál holland, osztrák, cseh, orosz és német ellenfelekkel kellett megküzdenem. Végig esőben úsztunk, öt kilométeren a vízbe ugrástól kezdve nagy harcban voltam az első helyért, végül a holland riválisom öt másodperccel megelőzött, de a második hely is szép eredmény. Forrás: Horváth Rebeka Rebeka a hazai vizeket is kedveli, mint mesélte, a tatai tóátúszáson két kategóriában – 1,5 és 3,5 kilométeren – is elsőként csapott a célba, a Balaton-átúszáson pedig 3100 női induló között az előkelő 6. helyet szerezte meg. A pápai úszó legközelebb Horvátországban ugrik vízbe, majd az év legkülönlegesebb versenye következik: egy éjszakai 20 kilométeres úszómaratonon szeretne minél jobban teljesíteni.

