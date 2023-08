A kézilabda NB I.-ben tavasszal 12. helyen végző egyesület nyáron tíz játékostól köszönt el, a pótlásukra pedig nyolcan érkeztek. A beálló Grünfelder Péternek, a jobbszélső Hornyák Bencének, a jobbátlövő Szuharev Levnek, az irányító Pintér Benedeknek, a balátlövő Draskovics Gellértnek, a szerb kapus Milos Mojsilovnak, honfitársának, a balátlövő Borivoje Djukicnak és az egyiptomi balszélső Khaled Noureldennek nemcsak a szakmai, hanem az emberi oldalát is megvizsgálták a kiválasztáskor, hogy miként illeszthető be az itteni koncepciórendszerbe. Az Éles József, Danyi Gábor edzőkettős a hathetes nyári építkezés során fejleszthette, képezhette a tanítványokat.

– A hajdúnánási táborban, az ausztriai és a hazai tesztmérkőzéseken, illetve az itthoni napok során egy ütőképes közösség kialakításán fáradoztunk, összességében úgy érzem, hogy a játékoskeretünk mostanra minden szempontból egymásra hangolódott, miközben mindenki alárendelte magát a közös érdekeknek. A srácok fogékonynak tűntek, keményen dolgoztak, igaz, a mozgássorok még így sem rögzültek teljességgel, ám remélhetőleg előbb-utóbb minden a helyére kerül. Vagyis van még mit javítani a produkciónkon, de ezzel együtt égünk a bizonyítási vágytól – mondta Éles József klubtulajdonos, aki leszögezte, hogy a csapatépítés szakmailag nagy kihívás volt számukra, amely nehéz és időigényes munka, mindenkitől türelmet kíván. Az egységgel, az akarattal és az öltözői légkörrel egyaránt elégedettek, szerintük a régi és az új spílerek jó elegyet alkothatnak.

Az elmúlt hetekben úgy tűnt, hogy nemcsak segítik, de küzdenek is a másikért.

– Az erőgyűjtés során akadtak nagyarányú és meglepő győzelmeink is, ugyanakkor teljesítettünk a nívó alatt is, így nehéz arra felelni, hogy jelenleg milyen játékerőt képviselhetünk. Örülünk annak, hogy a közös munkát ezúttal nem hátráltatták sérülések, a terveink szerint dolgozhattunk. Lehet, hogy az induló NB I.-ben lesz részünk kellemes meglepetésekben, miként olyanoktól is kikaphatunk, akiktől nem kellene.

– A legutóbbi kiíráshoz képest több örömet szereznénk a híveinknek, magyarán az erős mezőnyben minél többet hoznánk ki magunkból. A közelmúltban sokat tettünk azért, hogy feszesebbé váljon a védekezésünk, a támadásaink pedig pontosabbak legyenek. Utóbbival kapcsolatban azért van némi hiányérzetem – vallotta be Éles József. A veszprémiek bíznak abban, hogy az új évadban sok örömben lesz részük, s ezúttal is számíthatnak a szurkolóik támogatására. Nem akarnak úgy izgulni, mint néhány hónapja, az első tízben vagy akár a középmezőnyben zárnának. – Most kiegyensúlyozottabban óhajtunk szerepelni, és erre alkalmasnak is találjuk a gárdát. Tizenhárom olyan játékosom van, aki bármikor harcba dobható. Éhesek vagyunk a sikerre, szeretnénk minél többször borsot törni az ellenfeleink orra alá – tette hozzá a sportvezető, aki nem bánná, ha már Dabason ez történne.