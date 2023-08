Ettől függetlenül komoly hazai és nemzetközi eredményekkel büszkélkedhetnek, a shotokan karatét népszerűsítő klub már nem csak az országos bajnokságokról, de Európa- és Világkupákról, valamint grand prix-viadalokról tér haza érmekkel.

– Jövőre lesz tíz éve, hogy a családunkkal a Balaton partjára költöztünk. Miután kitudódott, hogy régebben is foglalkoztam a szabadkezes japán harcművészettel, megkértek, hogy a helyi Pilinszky-iskolában tartsak gyakorlásokat – mondta Kelemen Krisztián, a Hagakure SE elnök-oktatója. - Az együttműködés részeként a tanintézmény Rády DSE-jében 2016-ban elkezdtük a tevékenységünket, mint önálló egyesület. A Busidó kódex szerint a Hagakure jelentése: falevelek alatt. Mi ezt azóta is úgy értelmezzük, miszerint a levelek ősszel lehullanak, talajt „fogva” gyökeret eresztenek, amiből egyszer szép lombkoronájú fa lesz. Vagyis a hozzánk kerülő gyerekekből idővel olyan fiatalok válhatnak, akiknek a sorainkban javul a figyelme és a fegyelme, a koncentrációja, és határozottabbak is lesznek, a különböző szabályok betartása mellett nem lesz gond a hozzáállásával, a viselkedésével.

A Hagakure SE-be járó sportolók azóta nem csak a karate technikáit sajátítják el, de találkoznak az önfegyelem, a csapatszellem, az önbizalom, de az állóképesség fejlesztésével és jelentőségével is. Mindenki saját magához képest, egyéni ütemben fejlődik.

Forrás: Hagakure SE

– Már nem csak gyerekek járnak közénk, hanem néhányuk szülője is, van az ötödik ikszhez közelítő karatékánk is, jelezvén, hogy sosem késő erre az útra lépni. A tagságunk zömét persze fiatalok alkotják, közülük többen a Pilinszky-iskola tanulói. Mindent egybevetve úgy kéttucatnyian vagyunk, a tagjaink hetente kétszer a tankerület szakköri, míg kétszer a klub edzésein vehetnek részt. Az említett szakkörünk tavaly ősszel jött létre, így lelkes diákokkal gyarapodtunk, az úton együtt, jó hangulatban megyünk tovább. Jó érzés, hogy új fiatalokkal sikerült megszerettetnünk a shotokan karatét. Ez azért is nagy szó, mert a gyerekeket mostanság nehéz megmozgatni, a mai felgyorsult, digitalizált világ „elszipkázza” őket a sport elől, jóllehet muszáj lenne mozogniuk, a jelenleginél sokkal egészségesebben élniük. Ha minden igaz, ősszel újabb tagokkal bővül majd a létszámunk – jegyezte meg Kelemen Krisztián.

A Hagakure SE mindazonáltal nem kizárólag a szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmódra való nevelést tűzte a zászlajára. Noha nincsenek sokan, az eredményeiket bátran kitehetik az ablakba. Főként a 14 esztendős Kelemen Kristóf, a nálánál két évvel fiatalabb testvére, Kelemen Csongor, illetve a náluknál idősebb Váradi Patrik és Bödör Veronika gondoskodik arról, hogy a sportbarátok időről időre értesüljenek a sikereikről.

A „kemény mag” eleinte csak kisebb hazai erőpróbákon tette a tiszteletét, aztán következtek a diákolimpiák, az országos korosztályos bajnokságok és a rangos nemzetközi viadalok, ahol rendre felkéredzkedtek a dobogó valamely fokára. Tavaly többek között ott voltak a csehországi Kadanban rendezett grand prix-n, a Karlovy Varyba vitt Világkupán, továbbá az olaszországi Lignanóban, ami Európa-kupának adott otthont. Idén pedig már jártak sok más hazai vetélkedés mellett Szerbiában, Olaszországban, Ausztriában és Csehországban a magyar JKA Karate Szövetség válogatottjaiként. A hangulatos seregszemlék után, hazafelé mindig rejtett néhány medált a csomagjuk, a híradásokban gyakran voltak főszereplők.

Forrás: Hagakure SE

– Ilyenkor mindig büszkén konstatálom, hogy mennyi elszántság és motiváció lakozik a tanítványainkban, milyen elkötelezettek, valamint példaértékű a küzdeni tudásuk és a sportág iránti szeretetük. Rendre csillogó szemmel lépnek tatamira. Büszke vagyok rájuk, nem csak az eredményeikre, hanem az akaraterejükre és a kitartásukra is – tette hozzá a közelmúltban két danra sikeresen vizsgázott elnök, aki arról is beszámolt, hogy a kis közösségük rendszeresen vesz részt különböző edzőtáborokban, de példás összetartozásukat az is jelzi, hogy csapatépítés gyanánt nemrég ismét körbetekerték a kerékpárjaikkal a magyar tengert.

Kelemen Krisztiántól megtudtuk: nem elsősorban versenyzőket nevelnek, a viadalokon való részvételeiket leginkább a fiatalok forszírozzák, hogy mások előtt is számot adhassanak a felkészültségükről. A Hagakure SE-nél természetesen megadják számukra ezt a lehetőséget. Az egyletnél ezzel szemben más élvez prioritást: a hangsúlyok egyike például a csapatépítésen van – hogy a versenyzők az élet minden területén jó társai legyenek egymásnak. Az edzéseik intenzitása által ugyanis a tagjaik megszerzik azt az állóképességet, amit a rendezvényeiken és az életben is kamatoztathatnak, a tréningjeikkel hozzászoktatják magukat ahhoz, hogy szorgalmas munkával mindenütt elérhetik a céljaikat. – Köszönettel tartozunk az iskola vezetésének a támogatásukért. Személy szerint bízom abban, hogy a jövőben még magasabb szintre emelhetjük az együttműködésünket, elősegítve így a nálunk sportolók egészséges életmódra való nevelését, tehetséggondozását – húzta alá Kelemen Krisztián.