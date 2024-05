Hektikusan szerepel a Hertha a Bundesliga 2-ben. A 27., 28. és 29. fordulóban összesen hét pontot szerzett, a 30., 31. és 32. kör viszont csak egy pontot hozott a számára, miután Dárdai Pál együttese 4-2-re kikapott az Elversberg otthonában – írta meg a Magyar Nemzet.

Dárdai Palkó remekelt

A vereség azért is kellemetlen a fővárosiaknak, mert a tabellán közvetlen riválisuk otthonában maradtak alul. A hazaiak a 18. percben megszerezték a vezetést, amit a Hertha a 27. percben Fabian Reese góljával egyenlített ki. Szünet után ismét előnybe került az Elversberg, de Luca Schnellbacher újabb góljára ezúttal nem kilenc, hanem nyolc percen belül érkezett a válasz: egy balról középre adott labdába beletette a lábát egy berlini játékos, majd a berobbanó Dárdai Palkó közvetlen közelről a kapuba fejelte a labdát. A magyar válogatott középpályás nem féltette a testi épségét – olvasható az Origón.

Dárdai Palkó remekelt

Fotó: David Inderlied / Forrás: AFP

A 25 éves játékosnak ez volt az ötödik gólja a szezonban, ami mellé van még három gólpassza is. Az utolsó öt Hertha-meccsen igazán impozáns a mérlege: 3 gól, 2 gólpassz és 1,6 kulcspassz került a neve mellé. A három Dárdai fiú közül kettő lépett pályára, Palkó mellett a szintén magyar válogatott Márton is tagja volt a csapatnak, ráadásul ő végig is játszotta a végül 4-2-re elveszített meccset.

Az Elversberg elleni vereséget és az újabb négy bekapott gólt a Berliner Kurier nem csak a védelem nyakába varrja, a német lap szerint a vezetőedző Dárdai Pál is hibázott.

Egyben kell tartani a keretet

A Berliner Kurier című lap a mérkőzés után érdekes cikket közölt, amelynek a címe az alábbi: „121 érv Dárdai Pál mellett és ellen.” Mint írják, a Hertha meccsei a legszórakoztatóbbak a Bundesliga II-ben, mert azokon esik a legtöbb gól, és erre az Elversberg elleni gólzárpor az újabb ékes példa. A 121 a Hertha idénybeli szerzett (65) és kapott találatainak (56) az összessége. Előbbi a második, utóbbi a hatodik legmagasabb szám a mezőnyben, a kettő együtt pedig a csúcs – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.