Practical VSC – ZTE II. 2-1 (0-1) Gsz.: Bartusz, Tömösvári ill. Klausz

Pápa, Perutz stadion, 200 néző. V.: Horváth. Practical VSC: Kovács M. – Zachán, Kószás, Major (Dömötör, 93.), Tömösvári, Somogyi, Bartusz, Volter, Baldauf (Horváth H., 46.), Krebsz (Molnár B., 54.), Schőnig. Vezetőedző: Pető Tamás. ZTE II.: Sinkó – Deme, Soltész (Balabás, 92.), Csóka, Király, Klausz (Mulasics, 46.), Bodrogi, Milovanovikj (Györe, 74.), Kozári (Lengyel, 92.), Baloteli (Varga, 61.), Bedi. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Három fordulót követően két győzelemmel és egy döntetlennel állt a házigazda Veszprém, Pető Tamás abban bízott, hogy a zalaegerszegi fiatalok elleni találkozó után is megmarad a veretlenség.

A 15.percben Kószás rossz helyre fejelt labdáját Milovanovikj bombázta fölé, majd Bartusz elől tisztáztak a 36.percben, nagyjából ennyi történt az első 40 percben, mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, a kapusoknak nem kellett játékba avatkozni. A 41.percben Kószás és Kovács kapus szállította a ZTE vezető találatát, mindkét veszprémi játékos a másikra várt, az ajándék labdára Klausz csapott le és az üres kapuba lőtt 0-1. A második félidőre egy szemmel láthatóan más Veszprém jött ki, mely az 50. percben kis híján egyenlített, ám Major közeli lövését még hatalmas reflexmozdulattal Sinkó védeni tudta. Nagy nyomás alá helyezte a vendég kaput a Pető-legénység, Somogyi és Major sem állt messze a góltól, ám hiába a mezőnyfölény, egészen a 77.percig az meddőnek bizonyult. Ekkor a feltolt Kószással szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt, Bartusz pedig nem hibázott 1-1. A folytatásban is ment előre a Veszprém, látszott, hogy nem elégszik meg az egy ponttal. A 89.percben ennek meg is lett az eredménye, Tömösvári szépen tekert a kapu jobb oldalába, Sinkó kapus mozdulni sem tudott a pontos lövésre 2-1. A hátralévő időben nem történt fontos momentum, a Practical VSC továbbra is veretlen az idei kiírásban és a tabella második helyéről várja a Budaörs elleni idegenbeli folytatást.