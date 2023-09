Budai Farkasok–Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 27-24 (10-13)

Budaörs, 50 néző. V.: Garai, Varasdi

Budai Farkasok: Nánási, Lakatos (kapusok), Szeitl 3, Nagy-Jávori, Puskás 3 (1), Szövérdffy 1, Csengeri 2, Kovács 9, Fekete 1, Bendicsek 8. Edző: Kiss Szilárd

Fejér-B.Á.L. Veszprém U21: Nagy-Gáspár, Kaiser (kapusok), Csizmadia, Fercsik 2, Fazekas Á. 1, Fazekas M. 11 (2), Ruzsányi 2, Majczán 3, Rubos 1, Török-Vida 2, Szatmári 2. Edző: Kovács György

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 2/2.

Jól rajtolt a bakonyi együttes, és a találkozó elején dominált a Budaörs otthonában. A 13. percben 4-7 volt az állás. Az első félidő további részében is működött a veszprémi támadójáték, és tartani tudták a hazaiakat három találaton. Félidőben 10-13-at mutatott az eredményjelző. A pihenő után is kitartott egy ideig a bakonyi lendület, és a 35. minutumban már öt volt a két csapat közti különbség (11-16). A második félidő második felében a hazaiak okosan váltottak, és elkezdtek felzárkózni, és az 50. percben egalizáltak, majd átvették a vezetést is Kovács Áron révén. A hajrát már nem bírta energiával Kovács György együttese, és végül három gólos vereséget szenvedett.

KK Ajka–BFKA Veszprém U21 23-25 (12-11)

Ajka, 300 néző. V.: Kovács T., Mándli.

Ajka: Tatai 1, Gátvölgyi, Baracskai (kapusok), Jávor 4, Tóth P. 1, Gyene 7 (3), Nagy M., John 2, Dobos 2, Forgács, Zsáki 2, Horváth M. 4, Perczel. Edző: Velky Péter

Veszprém: Tóth M., Győri N., Reidmar (kapusok), Jajic, Czabula 5 (2), Füry, Szabó T. 3, Janowszky 2, Varga, Végh B. 2, Bőti 4, Balogh B. 2, Bene 2, Barna 5 (1), Sisa. Edző: Dinko Dankovic

Kiállítások: 14, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3.

A nagy érdeklődéssel várt találkozót a vendégek kezdték jobban, hét percnyi játék után 1-5 szerepelt a táblán. Az ajkai időkérés után sem változott a helyzet, a félidő közepéig tartotta biztos előnyét a BFKA (4-8). A játékvezetők döntései olykor borzolták mindkét fél idegeit, a nézők joggal bosszankodtak néhány ítélet után. A két büntetőt is hibázó hazaiak Tatai védéseinek és Gyene góljainak köszönhetően zsinórban hatszor is betaláltak és megfordították az állást (10-8). A félidő hajrájában a vendégeknek sikerült egy gólra felzárkózniuk, így hazai előnnyel zárult a játékrész. A fordulást követően a veszprémiek öt perc leforgása alatt 6-2-es szériát produkálva háromgólos előnyt szereztek, amikor is Velky Péter időt kért (14-17). A pillanatnyi szünet után az ajkaiak egy gólra felzárkóztak, de a piros mezes BFKA nem engedte ki kezéből a vezetést (18-20; 20-22). A hajrában mindent megpróbált a hazai csapat az egyenlítés érdekében, de a veszprémi fiataloknak sikerült megőrizni a kétgólos előnyüket.