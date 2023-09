Gyirmót FC Győr-FC Ajka 2-1 (0-0)

Győr-Gyirmót, 500 néző. V.: Berényi T.

Gyirmót: Hársfalvi – Polgár K., Hudák D. (Csörgő V., 50.), Szegi, Helembai (Madarász M., 66.) – Kovács M., Szőke G. (Adamcsek, 75.) – Kicsun (Jova B., 66.), Soltész D., Medgyes Z. – Pethő B. Edző: Tamási Zsolt

Ajka: Horváth D. – Szűcs K., Jagodics B., Görgényi D., Présinger – Csizmadia Z. (Gaál B., 83.), Vogyicska B. (Tóth G., 65.), Sejben V. (Tar Zs., 75.), Berzsenyi (Rabatin, 65.), Antal G. – Szarka Á. (Horváth P., 83.) Edző: Jeney Gyula

A találkozót a hazaiak kezdték jobban, a második percben Medgyes dolgoztatta meg alaposan az ajkai hálóőrt, Horváth Dánielt. A 13. minutumban Medgyes szabadrúgása után Pethő csúsztatott bele a labdába, Horváth ezúttal is résen volt. A folytatásban az ajkaiak is próbálkoztak, előbb Görgényi, majd Berzsenyi vette célba a gyirmóti kaput, kevés sikerrel. A 27. minutumban Szarka, öt perccel később pedig Antal veszélyeztetett fejjel a hazai kapura. Az első játékrész hajrájában két ajkai lehetőség is akadt, azonban a gyirmóti háló érintetlen maradt.

Fordulás után is kemény csata zajlott a pályán. Az 56. játékpercben Medgyes fejese okozott nagyobb riadalmat a vendégnél, majd a másik oldalon Sejben megpattant lövése volt veszélyes Hársfalvi kapujára. A 70. percben azonban megtört a jég. Görgényi csúsztatása után került a labda Csizmadia elé, aki pár méterről a hálóba lőtt, 0-1. Nem sokkal később nehéz helyzetbe hozta az ajkaiakat Jagodics, ugyanis szabálytalansága után Berényi játékvezető piros lapot mutatott fel neki, így megfogyatkoztak a bakonyiak. A 79. minutumban jött a hideg zuhany. Madarász egy csel után kapura lőtt, és a játékszer akadály nélkül vágódott a kapu jobb alsó sarkába, 1-1. Még tombolt a hazai publikum, amikor újra betalált a Gyirmót. A 81. percben Soltész-Madarász-Adamcsek összjáték után Madarász hat méterről a jobb kapufát találta el először, de a kipattanót értékesíteni tudta, 2-1.

A hajrában már egyik csapat sem talált be, így gyirmóti győzelem született.