Szeptember 23-án 14 és 15 óra között rajtol a 100. Mount Everest túra, a helyszín ezúttal Veszprém. A résztvevők a Botev-iskola hátsó udvarából indulnak a 8850 méteres táv teljesítésére. Minden túrázó kap egy térképvázlatot, a terep nemcsak városi lesz, erdőn-mezőn is halad az útvonal.

Az eseményen több díj is gazdára talál: a 100. induló, a legfiatalabb és legidősebb, valamint a legtávolabbról érkező versenyző is elismerést kap. Kupa jár a legnépesebb csapatnak, illetve kisorsolnak két pár túrabotot is.

A fordulónál nassolnivaló, a célban gulyásleves ad erőt a kirándulóknak. Senki nem távozik üres kézzel, a teljesítők oklevelet, hűtőmágnest, kitűzőt vihetnek haza.

A hagyományos túrát a Zöld Bakancs Baráti Kör szervezi.