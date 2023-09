Szombaton összesen 146 pontot gyűjtöttek a veszprémiek, ebből Kéri Bianka 800 méteres síkfutásban elért első helyezéssel és 2:03.39-es időeredményével 21 pontot szerzett a csapatnak. Első helyen végzett Szögi István Dániel 5000 méteres síkfutásban (14:03.94, egyéni csúcs), amivel 17 pontot tett az SVSE „gyűjteményébe”. Szintén 17 ponttal gazdagította az egyesületet Kiss Gergő Xavér is, aki 800 méteres síkfutásban nem talált legyőzőre (1:51.51). Felber Farkas Ákos 110 méter gátfutásban 14.67-es eredménnyel ért célba a második helyen, ezzel 15 pontot hozva, míg Zsetnyai Ákos 5000 méteren 15:03.28-al harmadikként végzett, 14 ponttal.

Az első versenynapon mindenki hozzátett az SVSE pontjaihoz, így Szirbek Albert 800 méteren (1:58.29) kilenc pontot szerzett a 8. helyen, Felber Kata Zselyke szintén a két körös versenyben állt rajthoz, ahol a 2:17.05-s eredményért kapott hét pontot. Felber Farkas 110 méter gát után a 400 méteres gátfutásban is érdekelt volt, ő is hét ponttal gazdagította a veszprémieket (1:00.83). Besenyődi Petra és a 4x100 méteres női váltó 6-6 pontot gyűjtöttek, Petra 200 méteren 25.65-el zárt, a váltó 51.48-al végzett (Mező Zsófia, Földesi Léda, Schofhauser Debóra, Kovács Noémi). A sprinteredző, Bartha László is kivette a részét a pontszerzésből, 110 méteres gátfutásban 18.50-es időeredményével öt pontot hozott. Ebben a versenyszámban Horváth András is képviselte az SVSE-t (4 pontot), majd 400 méter gátfutásban is rajthoz állt és további egy pontot kapott. 5000 m síkfutásban Nick Márton négy pontja is bekerült az összesbe (16:18.60), illetve Kovács Botond (400 méter gát, 1:06.88) és Kubasi János (800 méter) 3-3 pontja is tovább növelte a megszerzetteket. Kovács Noémi 200 méteren, Badics Helka 400 méter gátfutásban, Gedra Szabina 5000 méteren szereztek 2-2 pontot, míg Molnár Luca szintén a leghosszabb versenyszámban egy pontot érdemelt ki.

Másnap, 1500 méter férfi síkfutásban Szögi István Dániel lett a bajnok 3:46.66-al (18 pont), mögötte végzett Kiss Gergő Xavér 3:56.93-al (15 pont). A nyolcadik pozícióban zárt Szirbek Albert 4:00.88-al, ezzel kilenc pontot rakott az „SVSE-kalapba”. A nők között Gedra Szabina 4:55.59-el négy pontot, Kozma Nikolett 5:03.05-el két pontot gyűjtött. 400 méteres síkfutásban Kéri Bianka 19 ponttal gazdagodott, 53.24-es idővel a második lett, Besenyődi Petra (57.12-egyéni) öt pontot, míg Felber Kata Zselyke (60.48) egy pontot kapott. A férfiaknál Babics Marcell 51.92-vel öt, Furda Botond 51.51-es egyéni csúccsal két pontot szerzett. 3000 méter akadályfutásban Koncz Kata a hetedik helyen zárt 13:00.62-vel (10 pont), míg a férfiak versenyében Zsetnyai Ákos 9:21.13-al a harmadik lett (14 pont), Nick Márton 9:45.19-el végzett (11 pont), Tóth Márton 10:34.89-et futott (4 pont). 100 méteren Kovács Dóra 13.46-al ért célba (1 pont).

A nap utolsó versenyszámában, a 4x400 méteres váltófutásban a nőknél és a férfiaknál is két csapat indult a veszprémiek közül. A Kovács Noémi, Badics Helka, Kovács Dóra és Kéri Bianka összeállítású négyes 3:58.50-el a 8. helyen ért célba (9 pont). A Schofhauser Debóra, Kozma Nikolett, Gedra Szabina, Mező Zsófia váltó 4:15.99-el zárt (6 pont). A férfiaknál Felber Farkas, Kiss Gergő, Szögi István és Babics Marcell 11 pontot hozott a hatodik helyen (3:23.08), míg Furda Botond, Horváth András, Egri Viktor és Nagy Patrik hatot (3:37.03).

A veszprémi Sportolj Velünk SE az első divízióban a 11. helyen végzett 295 ponttal.